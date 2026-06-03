Linda Caicedo presentó la nueva camiseta del Real Madrid: ¿Cuánto cuesta?

Linda Caicedo luce la nueva vestimenta del Real Madrid, la figura del equipo femenino viene de conseguir el trofeo a la mejor jugadora de la temporada del equipo merengue. Ahora, el equipo ha sacado una nueva equipación, que lucen Bellingham, Vini Jr., Kylian Mbappé y la estrella de la Selección Colombia.

La deportista colombiana Linda Caicedo sigue descrestando con su gran talento en el fútbol internacional. Recientemente, la delantera recibió un importante reconocimiento en el que se exalta su desempeño durante esta temporada con Real Madrid, equipo en el que milita desde febrero de 2023.

En esta oportunidad la futbolista nacida en Cali, Valle del Cauca, recibió el Premio a la Jugadora Cinco Estrellas Mahou del equipo merengue de la temporada 2025/2026. Vale recordar, que la atacante disputó un total de 41 partidos y marcó 13 goles, lo que le permitió ser elegida en tres ocasiones por los aficionados blancos para recibir este importante premio.

Colombiana Linda Caicedo estrena camiseta del Real Madrid

El Real Madrid y Adidas presentaron la que será la equipación del club blanco para la próxima temporada, en la que destacan los detalles en verde oscuro en el cuello y los puños y las tres míticas franjas de la marca en rosa sobre los hombros.

"Además, el tejido incorpora patrones intrincados inspirados en la geometría de los diamantes y las perlas presentes en la corona del escudo del club, trasladando los conceptos de excelencia y artesanía a una estética moderna de alto rendimiento", explica Adidas en un comunicado.

"Sobre la emblemática base blanca del club, la camiseta combina elementos tradicionales con texturas refinadas y detalles sutiles, dando lugar a un diseño contemporáneo y sofisticado que mantiene la identidad que define al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, construida a través de la precisión, la artesanía y el rendimiento", añade.

De cara a los aspectos técnicos, la elástica incorpora tejidos ligeros con tecnología 3D y "zonas específicas adaptadas al cuerpo, mejorando el ajuste, la transpirabilidad y la libertad de movimiento". Asimismo cuenta con la última tecnología, que ayuda a evacuar la humedad, optimizándose igualmente el flujo de aire y el confort con zonas estratégicas de ventilación.

En lo que respecta al pantalón y a las medias, ambos cuentan del mismo modo con base blanca y detalles en verde oscuro y rosa; encontrándose todo ya disponible en las tiendas oficiales del club, en dónde aparece con un valor de 125 euros, alrededor de 520 mil pesos colombianos.