Llamado de atención a la Selección Colombia: Autocrítica de Luis Díaz tras la caída con Francia

La Selección Colombia cerró su doble jornada de preparación con una derrota 1-3 frente a Francia en el Northwest Stadium de Maryland, dejando más dudas que certezas a poco más de dos meses del Mundial 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo fue superado por un rival que, pese a alinear una nómina alterna, mostró mayor contundencia.

Colombia evidenció problemas defensivos y falta de profundidad contra Croacia y contra Francia

El conjunto europeo abrió el marcador al minuto 29 con un remate de Désiré Doué que se desvió en la defensa colombiana. Antes del descanso, Marcus Thuram amplió la ventaja con un certero cabezazo tras una jugada colectiva. La desconcentración defensiva se mantuvo en el complemento y permitió el tercer tanto, nuevamente de Doué, tras un error en salida.

Colombia reaccionó con los cambios y encontró el descuento al minuto 77 por intermedio de Jaminton Campaz, tras una acción iniciada por Juan Fernando Quintero. Aunque el equipo mejoró en intensidad, no le alcanzó para revertir el marcador.

Más allá del resultado, preocupa el bajo nivel colectivo ante rivales de jerarquía. Colombia evidenció problemas defensivos y falta de profundidad, aspectos que deberá corregir con urgencia si pretende competir en el máximo escenario internacional.

Luis Díaz analizó la derrota 3-1 de la Selección Colombia frente a Francia

El delantero Luis Díaz analizó la derrota 3-1 de la Selección Colombia frente a Francia en partido amistoso, reconociendo el impacto que tuvo el primer gol rival en el desarrollo del compromiso.

El atacante guajiro destacó que el equipo tuvo un inicio positivo, generando opciones de peligro y compitiendo de tú a tú ante un rival de alto nivel: “Empezamos bien, tuvimos opciones y creamos situaciones, pero cuando ellos marcan, con la calidad que tienen, se vienen encima y se sienten más cómodos”, explicó Díaz tras el encuentro.

El jugador también hizo énfasis en la necesidad de corregir errores y seguir trabajando de cara a lo que viene: "Hay que tratar de corregirlo, lo no tan bueno y bueno, también quedarnos con lo positivo porque de eso se trata hemos enfrentado pues dos grandes rivales que la verdad te someten muchísimo por la calidad que tienen, por el proceso que llevan, por el equipo que son".

Lucho concluyó: "hay que mejorar en los detalles, capaz ya el profe más adelante va a mirar jugadas, videos para así nosotros poder mejorar y mirar de camino hacia adelante. Creo que es lo más importante ahora mismo".