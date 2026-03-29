[VIDEO] ¡Casi, gol olímpico! Juanfer Quintero demostró toda su clase contra Francia

No fue el mejor resultado para la Selección Colombia, en su segunda presentación amistoso cayó 3-1 contra Francia. Hasta el primer gol el equipo lució concentrado y con ganas de buscar el arco rival. Tras el primer tanto el equipo se fue abajo. Anímicamente intentó en el arranque del segundo y llegó el tercero de ellos. El mediocampista Juan Fernando Quintero por poco estampa su firma goleadora en un encuentro que ya quedará para el recuerdo.

Désiré Doué, en dos oportunidades, y Marcus Thuram anotaron por los franceses, mientras que Jaminton Campaz descontó por el equipo colombiano.

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Juan Fernando Quintero, Jáminton Campaz y Deiver Machado ingresaron al minuto 63 por Luis Díaz, Johan Mojica y James Rodríguez, cambio determinante para que el equipo colombiano se sintieron un poco menos ahogado, catorce minutos después llegó la honra.

En el partido amistoso el mediocampista de River Plate asustó al portero francés, Brice Samba. Juan Fernando Quintero logró al minuto 81 un tiro de esquina que paralizó al estadio entero, su remate, fue enviado al tiro de esquina incluso rozando el palo, el cafetero acomodó una nueva oportunidad para la Selección Colombia.

Pudieron ser más, Álvaro Montero no desentonó a pesar de los tres goles: Colombia cae goleada con Francia

La acción se presentó sobre el minuto 85, cuando Francia lanzó un contragolpe que tomó mal parada a la defensa colombiana y dejó a un delantero perfilado dentro del área.

En el mano a mano, el atacante intentó enganchar hacia afuera para eludir la salida del guardameta, pero Montero reaccionó con rapidez y logró imponerse en el duelo individual.