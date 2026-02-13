Lorenzo lo dejó escapar: España convocó 'joya' colombiana

Inicia un nuevo reto para las selecciones juveniles alrededor del mundo y empieza una prueba importante en donde se pondrá a prueba el talento de las jóvenes estrellas alrededor del mundo, en este caso tomando como protagonista a España, pero también a Colombia.

La Selección Española Sub-19 ha anunciado una nueva convocatoria con el fin de afrontar dos amistosos frente a Noruega los días 17 y 19 de febrero en el estadio Guillermo Amor de Benidorm, y en donde estará el mediocampista de 18 años nacido en Cartagena, Dilan Zárate.

Dilan Zárate convocado a la Selección de España

La lista de jugadores elegidos por el seleccionador nacional refleja la importancia que la RFEF otorga a la categoría juvenil y el trabajo constante de los clubes formadores de España. Entre los nombres más destacados aparecen seis futbolistas del Real Madrid CF, una clara muestra del peso que tiene la academia merengue en las categorías inferiores, aportando al defensa Fortea, al mediocampista Mario Rivas, al también centrocampista Diego Aguado, además de Joan Martínez, Thiago y Yáñez.

Uno de los futbolistas que más llamó la atención en esta convocatoria es Dilan Zárate, el mediocampista cartagenero, que milita actualmente en el Internazionale de Italia. Su inclusión destaca tras sus actuaciones previas con la categoría, y representa no solo una apuesta por el talento joven español, sino también por futbolistas con experiencia en ligas competitivas internacionales.

Este puede ser un llamado de atención para el estratega, Néstor Lorenzo, quien se debe empezar a proyectar también si quiere continuar al mando de la Selección Colombia. El estratega argentino le debe apostar a los jóvenes talentos de alrededor del mundo para empezar a conformar el futuro de la 'tricolor'.

Por el momento, Zárate podría ser tomado en cuenta y aspirar a una posible convocatoria para el Mundial 2026, pero deberá seguir sumando méritos para conseguirlo.

