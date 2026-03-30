Primera selección Conmebol que ya tiene los convocados para el Mundial

A menos de 80 días de disputarse el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, parece claro que alguno entrenadores empiezan a perfilar la lista de jugadores que llevarán para que sean protagonistas.

Y ese es el caso de Argentina, que parece ya tener lista su nómina de 26 jugadores, al menos así lo dio a conocer el técnico, Lionel Scaloni.

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En una rueda de prensa reciente, y a propósito de los amistosos que está disputando Argentina, el DT dijo: "Acá paga el equipo, hay que pensar en el bien del equipo. Y ahí tomaremos decisiones, por eso la lista la tengo bastante clara".

Por su parte, y aunque parece estar confiado de dicha lista, dejó claro que "si los rendimientos no son los adecuados, tomaremos medidas al respecto. Uno estará convencido con lo que se lleva y que vaya lo mejor posible que tenemos".

Se hace necesario tener en cuenta que primero Argentina, como todas las selecciones, debió seleccionar primero una lista de 55 jugadores y de ahí ya saldrán los 26 convocados para el Mundial.

La lista que tendría Argentina para el Mundial 2026:

Emiliano Martínez

Gerónimo Rulli

Nahuel Molina

Cristian Romero

Nicolás Otamendi

Nicolás Tagliafico

Lisandro Martínez

Leo Balerdi

Gonzalo Montiel

Rodrigo De Paul

Leandro Paredes

Alexis Mac Allister

Enzo Fernández

Exequiel Palacios

Thiago Almada

Giuliano Simeone

Nico Paz

Lionel Messi

Julián Álvarez

Lautaro Martínez

José López

Nicolás González

Juan Musso

Marcos Acuña

Franco Mastantuono

Facundo Medina

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