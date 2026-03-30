Primera selección Conmebol que ya tiene los convocados para el Mundial

A menos de 80 días de disputarse el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, parece claro que alguno entrenadores empiezan a perfilar la lista de jugadores que llevarán para que sean protagonistas.
Y ese es el caso de Argentina, que parece ya tener lista su nómina de 26 jugadores, al menos así lo dio a conocer el técnico, Lionel Scaloni.
En una rueda de prensa reciente, y a propósito de los amistosos que está disputando Argentina, el DT dijo: "Acá paga el equipo, hay que pensar en el bien del equipo. Y ahí tomaremos decisiones, por eso la lista la tengo bastante clara".
Por su parte, y aunque parece estar confiado de dicha lista, dejó claro que "si los rendimientos no son los adecuados, tomaremos medidas al respecto. Uno estará convencido con lo que se lleva y que vaya lo mejor posible que tenemos".
Se hace necesario tener en cuenta que primero Argentina, como todas las selecciones, debió seleccionar primero una lista de 55 jugadores y de ahí ya saldrán los 26 convocados para el Mundial.
La lista que tendría Argentina para el Mundial 2026:
Emiliano Martínez
Gerónimo Rulli
Nahuel Molina
Cristian Romero
Nicolás Otamendi
Nicolás Tagliafico
Lisandro Martínez
Leo Balerdi
Gonzalo Montiel
Rodrigo De Paul
Leandro Paredes
Alexis Mac Allister
Enzo Fernández
Exequiel Palacios
Thiago Almada
Giuliano Simeone
Nico Paz
Lionel Messi
Julián Álvarez
Lautaro Martínez
José López
Nicolás González
Juan Musso
Marcos Acuña
Franco Mastantuono
Facundo Medina