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Selección Colombia

El reto que tiene James Rodríguez antes del Mundial: Minnesota United será clave

James Rodríguez dejó importantes dudas en su rendimiento, después de los amistosos de la Selección Colombia con Croacia y Francia.
Daniel Zabala
James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia.
James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia. // FCF

La Selección Colombia tuvo un pobre desempeño en la fecha FIFA de marzo al caer ante Croacia y Francia en duelos amistosos de preparación para la Copa del Mundo, que sin duda encendieron las alarmas en los aficionados de la tricolor.

Una de las mayores preocupaciones tiene que ver con el desempeño y rendimiento demostrado por James David Rodríguez.

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¿Qué pasó con James Rodríguez?

Al capitán de la Selección Colombia se le señaló por mostrarse lento y con poco ritmo competitivo en los minutos que jugó frente a Croacia y Francia.

Lo anterior generó críticas a la decisión del mediocampista de iniciar a última hora su temporada 2026, teniendo en cuenta que fue hasta mediados de febrero cuando se anunció su incorporación al Minnesota United de la MLS.

Con el equipo de la liga de Estados Unidos, el '10' colombiano solo alcanzó a sumar algo más de 30 minutos, antes de recibir la convocatoria de Néstor Lorenzo para la fecha FIFA.

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El reto de James para el Mundial

Teniendo en cuenta el pobre rendimiento contra Croacia y Francia, James tendrá un importante reto de cara a la Copa del Mundo, en donde se espera sea una de las figuras de la Selección Colombia.

El principal desafío para Rodríguez está en adquirir el mejor ritmo de competencia posible y además llegar en un estado de forma ideal para lo que significa la Copa del Mundo.

Para lograrlo, James tiene en su calendario dos partidos amistosos con la Selección Colombia, los cuales quedaron pactados contra Costa Rica y Jordania a pocos días del debut mundialistas.

Adicionalmente, Rodríguez podrá sumar minutos con el Minnesota United en 10 encuentros con el Minnesota United en la temporada regular de la MLS.

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Calendario de James y el Minnesota United

Sábado 4 de abril

LA Galaxy Vs Minnesota

11 de abril

San Diego Fc Vs Minnesota

18 de abril

Minnesota Vs Timbers

22 de abril

FC Dallas Vs Minnesota

25 de abril

Minnesota Vs LAFC

2 de mayo

Columbus Crew Vs Minnesota

10 de mayo

Minnesota Vs Austin

13 de mayo

Minnesota Vs Colorado

16 de mayo

New England Vs Minnesota

23 de mayo

Minnesota Vs Real Salt Lake

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