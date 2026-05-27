Los números de Daniel Muñoz en la histórica Conference League con el Crystal Palace

Daniel Muñoz volvió a confirmar en la UEFA Conference League que atraviesa el mejor momento de su carrera. El lateral colombiano fue una de las piezas más importantes del Crystal Palace en la histórica campaña continental que terminó con el título tras vencer 1-0 al Rayo Vallecano en la gran final disputada el 27 de mayo de 2026.

El defensor antioqueño tuvo una participación constante y decisiva a lo largo del torneo. Según los registros de la competición, disputó 12 partidos, todos como titular, acumulando 1.043 minutos en cancha y consolidándose como uno de los futbolistas más regulares del equipo inglés.

Los impresionantes números de Daniel Muñoz en la histórica Conference League de Crystal Palace

Muñoz enfrentó rivales de peso en el recorrido hacia el título. En la fase de grupos jugó ante Dinamo de Kiev, AEK Larnaca, AZ Alkmaar, Estrasburgo, Shelbourne y KuPS. Posteriormente, Crystal Palace eliminó al Zrinjski Mostar en la ronda intermedia, volvió a cruzarse con AEK Larnaca en octavos, dejó en el camino a Fiorentina en cuartos de final y superó al Shakhtar Donetsk en semifinales antes de la definición contra el Rayo Vallecano.

En materia ofensiva, el colombiano también dejó huella. Daniel Muñoz marcó un gol y aportó una asistencia durante la campaña europea, cifras que reflejan su influencia constante por el costado derecho, tanto en defensa como en ataque. Además, fue un jugador disciplinado, ya que únicamente recibió una tarjeta amarilla y mantuvo un rendimiento alto durante toda la competencia.

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No todo fue sencillo para el colombiano. Durante el torneo sufrió algunos problemas físicos que lo obligaron a perderse partidos ante Shelbourne y KuPS por una lesión de rodilla, además de otro compromiso frente al AEK Larnaca debido a molestias en el hombro. Sin embargo, logró recuperarse y regresó a tiempo para los cruces decisivos.

La final ante el Rayo Vallecano terminó siendo la coronación perfecta para Crystal Palace y para Muñoz, quien completó los 90 minutos y cerró una campaña histórica en Europa. El colombiano fue uno de los futbolistas más destacados del club londinense y reafirmó su crecimiento en el fútbol internacional, consolidándose como una de las grandes figuras cafeteras en el continente europeo.