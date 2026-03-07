¡Lucho agradece el manejo de cargas! La certeza del guajiro para el Mundial

En uno de los mejores momentos de su carrera, Luis Díaz se consolida como figura del Bayern Múnich y llega en plenitud de condiciones a un nuevo año clave para la Selección Colombia, con la mirada puesta en el próximo ciclo mundialista.

El extremo guajiro se ha convertido en una pieza fundamental del equipo dirigido por Vincent Kompany. Su desequilibrio, velocidad y capacidad goleadora han sido determinantes en el funcionamiento de la escuadra bávara, que mantiene un alto nivel competitivo en Europa.

Luis Díaz fue una de las figuras al marcar gol y asistencia contra Monchenglagbach: 20 goles y 16 asitencias en la Bundesliga

Su importancia quedó nuevamente en evidencia en la reciente victoria 4-1 frente al Borussia Mönchengladbach. Ante la ausencia del goleador Harry Kane, Díaz asumió el protagonismo ofensivo y abrió el marcador al minuto 33 con una definición de gran calidad dentro del área.

Con ese tanto, el colombiano llegó a 20 celebraciones con la camiseta del Bayern, superando los registros de James Rodríguez, quien marcó 15 goles durante su paso por el club, y de Adolfo Valencia, autor de 13 anotaciones en la década de los noventa.

Además, el atacante de 29 años se acerca a otros hitos históricos. En la actual temporada de la Bundesliga suma,14 goles, quedando a solo dos del récord de más anotaciones de un colombiano en una campaña, marca que ostenta Adrián Ramos con 16 tantos en la temporada 2013-2014.

Promesa de Luis Díaz: "sé que voy a estar muy bien físicamente para el mundial"

Díaz también destaca como generador de juego: ya acumula 16 asistencias en 35 partidos acercándose al registro de 20 que dejó James Rodríguez con el Bayern.

El próximo reto del club bávaro será frente al Atalanta por los octavos de final de la UEFA Champions League, donde el colombiano buscará ampliar su cuenta goleadora y seguir consolidándose como uno de los referentes ofensivos del fútbol europeo.

Lucho está enfocado en la Selección Colombia: "El técnico también igual ha manejado el descanso, hoy por lo menos me tiro con bastante tiempo para finalizar el partido y bueno, ya tuve también una semana de descanso".

La principal preocupación de las últimas semanas es la cantidad de partidos que ha jugado el atacante colombiano: "hay que tratar de recuperarse bien, de estar enfocados en lo que más yo quiero personalmente y sé que voy a estar muy bien físicamente para el mundial".