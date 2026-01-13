Luis Fernando Diazse afianza cada vez más como la nueva figura deBayern Múnich, teniendo en cuenta los números que registra en su primera temporada en el club alemán. En el gigante de Baviera, el colombiano cuenta con 23 participaciones de gol al haber logrado 14 tantos y nueve asistencias.

Lo hecho hasta ahora por Lucho ha sido merecedor de importantes elogios, siendo uno de los más destacados os hechos por Max Eberl, director deportivo, quien comparó la dupla que han formado Lucho y al francés Michael Olise con la histórica pareja de Franck Ribéry y Arjen Robben la cual conquistó múltiples títulos en Bayern.

"Cuando veo la posición de Olise, sus movimientos, él me recuerda a Arjen Robben. Justo hablamos de eso en el camerino, él es como el 'nuevo Robben' que tenemos en Bayern, es elegante y delicado. Con Lucho en la otra banda tenemos a alguien con las características de Franck Ribery, el creador de caos. Nuestros extremos son excepcionales”, dijo Eberl.

Vincent Kompany retó a Luis Díaz

Vincent Kompany, actual entrenador de Bayern Múnich, se refirió a la comparación hecha por Max Eberl y en sus declaraciones dejó un importante reto al colombiano Luis Díaz y al francés Michael Olise.

“Esa comparación es muy difícil. Jugué contra ambos y vi lo fuertes que eran. Siempre me consideré un muy buen defensa, pero contra Robben la sensación era diferente: sabías que iba a recortar hacia dentro y disparar, y aun así, encontraba el espacio y disparaba. Entiendo la comparación, pero esos chicos lograron grandes cosas a lo largo de muchos años, y los nuestros aún no han alcanzado ese nivel", afirmó Kompany.

El entrenador agregó que espera destacar dentro de algunos años los logros que puedan conseguir Díaz y Olise.

"Dentro de unos años, si las cosas siguen así, los cuatro podrán sentarse juntos y hablar sobre cómo marcaron todos esos goles y dieron todas esas asistencias. Así podrán recordarlo para la próxima generación”, explicó.