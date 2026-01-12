Luis Díaz empieza el año con reconocimiento en Alemania

El 2026 no pudo empezar mejor para Luis Díaz. El extremo colombiano fue una de las grandes figuras del Bayern Múnich en la reanudación de la Bundesliga y su rendimiento no pasó desapercibido. Tras la contundente goleada 8-1 sobre Wolfsburgo en el Allianz Arena, el guajiro recibió su primer reconocimiento oficial del año.

Con un gol, dos asistencias y una influencia constante en el frente de ataque, Díaz fue determinante en un Bayern que volvió a escena con autoridad tras el parón invernal y reafirmó su condición de líder absoluto del campeonato alemán.

Un partido para destacar en Múnich

El aporte de Luis Díaz fue clave desde el inicio del encuentro. Además de participar directamente en tres goles, el colombiano inició la jugada que terminó en autogol para abrir el marcador, marcando el camino de una tarde perfecta para los bávaros.

Su actuación le permitió ser incluido en el equipo de la semana de la Bundesliga, siendo el segundo jugador con mayor puntaje, solo por detrás de su compañero Michael Olise. De acuerdo con la web oficial del torneo, Díaz fue el futbolista que más duelos ganó en el partido (15) y sumó 455 puntos en el Fantasy Manager, cifras que reflejan su impacto en todas las facetas del juego.

Un reconocimiento que confirma su gran momento

Esta es la sexta vez que Luis Díaz integra el equipo de la semana en las 16 jornadas disputadas hasta ahora en la Bundesliga. Además, logró este reconocimiento de manera consecutiva, ya que también había sido incluido en la fecha anterior, ratificando la regularidad que ha mostrado desde su llegada al fútbol alemán.

En lo que va de la temporada, el colombiano ha disputado 1.255 minutos en 15 partidos de liga, con una destacada participación en 18 goles, nueve anotaciones y nueve asistencias. Números que lo tienen como el segundo máximo goleador del campeonato, solo por detrás de Harry Kane.

Luis Díaz atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en Europa y el Bayern Múnich empieza a recoger los frutos de su confianza en el extremo colombiano. Su presencia constante entre los destacados de la Bundesliga confirma que es una pieza clave en el esquema de Vincent Kompany.

Con el equipo lanzado hacia el título y el colombiano en estado de gracia, el 2026 se perfila como un año especial para Díaz, que sigue consolidándose como uno de los futbolistas más determinantes del fútbol alemán.