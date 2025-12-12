Luis Díaz "perdonado": Hakimi se recuperó de su lesión

La jugada que encendió debates, repeticiones interminables y discusiones en redes por fin empieza a quedar atrás. Después de semanas de polémica por la dura falta de Luis Díaz sobre Achraf Hakimi en Champions, la historia toma un giro definitivo: Marruecos convocó al lateral del PSG para la Copa Africana, confirmando su recuperación y cerrando uno de los episodios más tensos de la temporada.

Marruecos respira: Hakimi entra en la lista para la Copa Africana

La selección marroquí presentó este jueves la lista oficial de 26 convocados para la Copa Africana de Naciones y sí, Achraf Hakimi está incluido.

El DT Walid Regragui fue directo:

“Esperamos que él esté disponible para nuestro primer partido contra Comoras”.

El lateral se lesionó en la derrota del PSG 1-2 contra Bayern Múnich, tras la falta que le costó a Luis Díaz una tarjeta roja el mismo día que marcó doblete. Su estado físico generó preocupación en París y en Rabat, pero su recuperación avanzó mejor de lo esperado.

Marruecos, anfitrión del torneo, debutará el 21 de diciembre en Rabat frente a Comoras, en un grupo que completan Malí y Zambia. Como semifinalistas del Mundial de Catar, los Leones del Atlas llegan con la presión de ser favoritos, pero también con la incógnita de cuánto podrá aportar Hakimi desde el primer partido.





Díaz cumplió su castigo: la UEFA rebajó la sanción y el episodio quedó atrás

Mientras Hakimi avanzaba en su recuperación, el capítulo de Luis Díaz también encontró su cierre. Tras la polémica expulsión en París, la UEFA le impuso inicialmente tres fechas de suspensión, un castigo muy criticado por su dureza.

Finalmente, el organismo revisó la jugada y redujo la sanción en una fecha, permitiéndole al colombiano completar su castigo sin mayores consecuencias deportivas para lo que viene con Bayern Múnich.

El episodio, que llegó a teñirse de percepciones y debates extrafutbolísticos, queda así archivado. Díaz, quien vive un momento brillante en Alemania, podrá enfocarse en su regreso con Bayern, mientras Hakimi vuelve a vestir la camiseta de su país en el torneo más importante del continente africano.

Página pasada para dos protagonistas que vuelven al foco

La lesión de Hakimi y la expulsión de Díaz ya forman parte del pasado.

Marruecos recupera a su figura para la Copa Africana y Díaz deja atrás una sanción que pudo costarle más de la cuenta. Ahora, cada uno seguirá su camino: Hakimi con la misión de llevar a su país al título continental; Díaz, enfocado en mantener su nivel estelar en la Bundesliga y la Champions.

Un capítulo cerrado… justo a tiempo.