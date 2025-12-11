Junior vs Tolima en la final y el recuerdo de Luis Díaz

La final entre Deportes Tolima y Junior de Barranquilla en la Liga BetPlay trae recuerdos inmediatos de un antecedente reciente y vibrante, la Superliga de 2019, una serie que tuvo como gran protagonista al hoy jugador del Bayern Múnich, Luis Díaz, quien entonces brillaba con la camiseta rojiblanca.

Aunque esta será la primera vez que Tolima y Junior se enfrentan por un título de Liga, el duelo ya tiene historia, emociones acumuladas y cuentas pendientes que se reactivan justo en la antesala de una nueva definición.

Luis Díaz, determinante en la Superliga 2019

En enero de 2019, Luis Díaz ya mostraba por qué se convertiría en uno de los futbolistas colombianos más influyentes de su generación. Con apenas 22 años, era figura indiscutible del Junior y acumulaba actuaciones que marcaban diferencia en el fútbol colombiano.

En el partido de ida de la Superliga, disputado en el Metropolitano de Barranquilla, Díaz abrió el marcador con una jugada que encendió la ilusión del público local. Sin embargo, Tolima reaccionó con jerarquía y Marco Pérez anotó un doblete y el equipo vinotinto se llevó un triunfo contundente para viajar con ventaja a Ibagué.

La vuelta en el Manuel Murillo Toro fue otra historia. Díaz volvió a ser desequilibrante, especialmente en el tramo final del partido, cuando Junior logró empatar la serie al minuto 90+2. El compromiso se decidió en los penales, donde Sebastián Viera fue héroe atajando tres cobros para darle el título al conjunto barranquillero.

Aquel título no solo quedó en la memoria del hincha rojiblanco, sino también en la carrera del guajiro, que se consolidó como figura antes de dar el salto definitivo al fútbol europeo.

Un título que impulsó su viaje a Europa

La Superliga fue uno de los cuatro campeonatos que Luis Díaz ganó con Junior. Su rendimiento en ese semestre lo confirmaba como líder futbolístico y emocional del equipo, al punto de que ese año renovó su contrato y portó la histórica camiseta 10.

En el verano de 2019, su nivel llamó la atención del FC Porto, que cerró su fichaje y firmó al colombiano hasta 2024. Su adaptación fue inmediata y Díaz trasladó su explosión, regate y determinación al fútbol europeo, donde rápidamente se convirtió en figura del club portugués, dando inicio a la trayectoria internacional que hoy lo tiene brillando en Alemania.

Una final con historia reciente y emociones abiertas

La final Tolima vs. Junior de se disputará por primera vez en la historia de la Liga, pero carga el recuerdo latente de aquella Superliga que terminó con celebración barranquillera y con Luis Díaz como uno de los grandes protagonistas.

Hoy, el guajiro escribe otra parte de su carrera desde la élite europea, pero su huella en aquel cruce sigue viva. Para Tolima, se trata de una oportunidad de revancha simbólica. Para Junior, un recuerdo feliz que vuelve justo cuando está a dos partidos de un nuevo título.

La historia ya tiene un capítulo. Este fin de semana, comenzará a escribirse el siguiente.