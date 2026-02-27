Luis Díaz pierde la sonrisa: baja del Bayern Munich contra el Dortmund

El Bayern de Luis Díaz visita este sábado al Borussia Dortmund en una nueva edición del clásico alemán, los dirigidos por Vincent Kompany buscarán dar un golpe de autoridad que podría dejar la Bundesliga prácticamente sentenciada.

El Bayern es primero, con ocho puntos de ventaja sobre el Dortmund, que podría aumentar a 11 con una victoria. El Dortmund, por su parte, tuvo un buen regreso de la pausa de invierno con cuatro victorias consecutivas en la Bundesliga que coincidieron con un bajón del Bayern, que, en el mismo período, encajó su primera derrota en la competición doméstica, frente al modesto Augsburgo, y se dejó puntos en un empate ante el Hamburgo.

Lea también Mensaje de Beckham a Nacional por la Sudamericana contra Millonarios

En la jornada anterior el Dortmund perdió parte de lo que había logrado recortar al empatar con el Leipzig, mientras que el Bayern logró una victoria ante el Eintracht.

Dortmund tiene que digerir la eliminación en la Liga de Campeones a manos del Atalanta, rival del Bayern en octavos

Bayern ha podido preparar el partido a lo largo de la semana por haberse clasificado directamente a octavos de final de la Liga de Campeones, lo que no ha ocurrido con el Dortmund.

La disposición táctica habitual de los dos equipos hace esperar un partido algo asimétrico. El Dortmund suele jugar con una defensa de tres centrales y dos carrilleros muy ofensivos, mientras que el Bayern juega con una defensa de cuatro en línea, dos extremos definidos -suelen ser Luis Díaz y Michael Olise.

El entrenador del equipo rival, Niko Kovac aseguró este viernes sobre el duelo por la Bundesliga: " FC Bayern es un equipo de élite que nos exigirá mucho. Tenemos que jugar un partido perfecto desde el primer hasta el último segundo, porque ese es el máximo estándar en Europa".

El comunicado médico sobre el jugador japonés, baja contra el Dortmund, asegura: "Bayern München tendrá que prescindir de Hiroki Ito por el momento. El defensa de 26 años sufre una rotura fibrilar en la parte posterior del muslo derecho. Así lo reveló un examen realizado por el departamento médico del FC Bayern".

Alineaciones probables Borussia Dortmund vs. Bayern Munich

Borussia Dortmund: Kobel; Can, Anton, Schlotterbeck; Yan Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy.

Bayern: Urbig; Laimer, Upamecano, Tah, Stasinic; Pavlovic, Kimmich; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane.

Árbitro; Sven Jablonski.

Estadio: Signal Iduna Park de Dortmund.

Hora en Colombia: 12:30 p. m.