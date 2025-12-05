Luis Díaz recibe buena noticia de la UEFA: Bayern Múnich celebra

El futbolista colombiano Luis Fernando Díaz y su equipo Bayern Múnich recibieron este viernes 5 de diciembre una buena noticia por parte de la UEFA.

Según se explicó, al extremo de 28 años se le redujo la sanción de tres fechas que se le había impuesto, luego de haber sido expulsado el 4 de noviembre, cuando Bayern Múnich derrotó con marcador de 2-1 a París Saint Germain en duelo de la fecha 4.

En dicho encuentro, a Lucho se le mostró la tarjeta roja, tras una fuerte infracción sobre el futbolista marroquí Achraf Hakimi

La UEFA redujo sanción a Luis Díaz

Este viernes 5 de diciembre se dio a conocer que la sanción de Luis Díaz pasó de ser de tres partidos a solo dos compromisos.

"El FC Bayern apeló esta decisión, que ha sido aceptada este viernes. La Federación ha reducido la suspensión a dos partidos de la Champions League", explicó la UEFA.

Lea también Luis Díaz entra en selecto grupo en la Bundesliga; integra el top 3

Ante este situación, se espera que Luis Díaz reaparezca con la camiseta de Bayern Múnich en la UEFA Champions League en el partido contra Union St. Gilloise, el cual será válido por la fecha 7 y que será programado para los primeros días del 2026.

El futbolista colombiano solo le faltaría ser baja en el encuentro contra Sporting de Portugal del martes 9 de diciembre.