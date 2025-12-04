Luis Díaz, en prestigioso 'top' previo a la Copa del Mundo 2026

Luis Díaz fue incluido entre los mejores futbolistas que disputarán la Copa del Mundo 2026, según el prestigioso medio británico The Athletic. En su más reciente ranking de los 100 jugadores más destacados que participarán en el torneo, el extremo guajiro aparece en la casilla número 15, siendo además el único colombiano presente en la lista.

En la publicación del ranking, The Athletic acompañó el anuncio con un mensaje en Instagram: “Más de 1200 jugadores viajarán al Mundial de 2026. Dos de nuestros escritores han intentado clasificar a los 100 mejores jugadores del torneo del próximo verano. No hay lugar para debates…”, reforzando el carácter definitivo de su selección.

El reconocimiento llega en uno de los mejores momentos de la carrera de Díaz, considerado actualmente el futbolista más determinante de la Selección Colombia. Su explosividad, desequilibrio y constancia lo han consolidado como la gran figura del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Díaz también atraviesa un presente brillante a nivel de clubes, siendo una de las piezas más importantes del Bayern Múnich, donde se ha ganado un lugar indiscutible en la titular y se ha convertido en referente ofensivo del gigante alemán.

El jugador colombiano llegará al Mundial como uno de los grandes atractivos de la competición, respaldado por su influencia tanto en su club como en la selección y por su estatus como una de las estrellas sudamericanas del momento.

Para Colombia, la noticia refuerza el peso internacional de Díaz y alimenta la ilusión ante la cita mundialista, que será la primera en la historia con 48 selecciones y organizada por Estados Unidos, México y Canadá.

Rivales de Colombia en el Mundial 2026

La Selección Colombia conocerá a sus rivales el próximo viernes 5 de diciembre, cuando se realice el sorteo oficial del Mundial en territorio estadounidense, un evento que marcará el inicio formal del camino del equipo cafetero en la Copa del Mundo.

El top 5 del ranking publicado por The Athletic lo encabezan Kylian Mbappé, seguido por Erling Haaland, Lamine Yamal, Harry Kane y Pedri, una muestra del nivel de figuras que compartirán escenario con Luis Díaz en 2026.







