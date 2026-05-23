Luis Díaz se coronó campeón de la Copa de Alemania con el Bayern Múnich

El Bayern Múnich se coronó campeón de la Copa de Alemania. El equipo de Vincent Kompany derrotó al Stuttgart con triplete de Harry Kane, tras una gran asistencia de Michael Olisé y otra del colombiano Luis Díaz. El último fue desde el punto penal.

Bayern se coronó este sábado campeón de la Copa de Alemania al derrotar por 3-0 al Stuttgart

Los tres goles se produjeron en la segunda parte y el marcador resulta un tanto engañoso frente a lo que se había visto en la primera parte en la que el Stuttgart había hecho un muy buen partido.

El Stuttgart salió al campo con una presión alta muy agresiva con la que logró complicarle la vida al Bayern que tuvo dificultades para salir jugando de su propia mitad lo que llevaba con frecuencia a que tuviera que recurrir a pelotazos largos que muchas veces no encontraban destinatario.

La intensidad del Stuttgart, que le permitía ganar muchos segundos balones, le daba problemas al Bayern que, sin embargo, se fue en ventaja en el minuto 55 -con un cabezazo de Harry Kane- en la primera jugada de ataque ordenada que lograron tejer los dirigidos por Vincent Kompany.

Kane marcó con un remate raso tras un giro dentro del área a pase de Luis Díaz

Joshua Kimmich cobró una falta en el centro del campo con un pase corto a Michael Olise que ganó la raya de fondo para lanzar un centro que le permitió a Kane definir desde corta distancia.

El Bayern estuvo a punto de aumentar poco después de que se reiniciara el partido -tras una pausa de cinco minutos por problemas de visibilidad debido a bengalas encendidas en la tribuna- con un remate de Luis Díaz que paró a medias Nübel para que luego Konrad Laimer remata por encima al ganar el rebote.

El gol cambió el partido y el Bayern empezó a dar muestras de sentirse mejor en el campo y el Stuttgart pareció acusar el esfuerzo realizado e la primera parte.

El segundo gol llegó en el 80, otra vez marcado por Kane con un remate raso tras un giro dentro del área a pase de Luis Díaz. La jugada se había iniciado con un remate del propio Kane al poste después del cual el Bayern ganó el rebote.

El tercero vino en el descuento cuando Kane convirtió un penalti que había producido por una mano de Angelo Stiller al tratar de cortar un centro de Olise.