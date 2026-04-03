Luis Díaz tiene gran reto en Bayern Múnich: 15 días clave

La temporada 2025/2026 llega a un momento determinante para el colombiano Luis Fernando Díaz y su equipo Bayern Múnich. Después de la fecha FIFA, en la que Lucho no pudo evitar las derrotas de la Selección Colombia ante Croacia y Francia, el extremo se enfoca en el remate de la campaña con su club.

Título de la Bundesliga

Actualmente, Lucho y Bayern Múnich son líderes de la Bundesliga con 70 puntos a nueve de ventaja de Borussia Dortmund que es segundo con 61 unidades.

En las próximas semanas, el gigante de Baviera afrontará dos compromisos que podrían acercarlo aún más al título de la primera división de Alemania.

Inicialmente, Bayern Múnich visitará este sábado 4 de abril a Friburgo y se tiene previsto que el sábado 11 de abril, también como visitante, se mida con St Pauli.

Vs Real Madrid en Champions League

En medio de los partidos contra Friburgo y St Pauli, Bayer Múnich tendrá un duro reto al medirse con Real Madrid en la serie de ida y vuelta de los cuartos de final en la UEFA Champions League.

Los alemanes comenzarán la serie como visitantes en el Santiago Bernabéu el martes 7 de abril y la cerrarán en Múnich el miércoles 15 de abril.

Próximos partidos de Bayern Múnich

Sábado 4 de abril

Friburgo Vs Bayern Múnich

Martes 7 de abril

Real Madrid Vs Bayern Múnich

Sábado 11 de abril

ST Pauli Vs Bayern Múnich

Miércoles 15 de abril

Bayern Múnich Vs Real Madrid