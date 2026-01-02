Luis Díaz y una importante seguidilla de partidos para empezar 2026

Se acabaron las fiestas y comienza la exigencia máxima para Luis Díaz. El colombiano arrancará el 2026 con una agenda apretada en el Bayern Múnich, que afrontará un calendario intenso durante enero, con poco margen de descanso y varios objetivos clave en juego.

Enero cargado para el Bayern y Luis Díaz

El conjunto bávaro disputará ocho partidos en apenas 26 días, una verdadera maratón que pondrá a prueba la profundidad del plantel dirigido por Vincent Kompany. Todo comenzará el 6 de enero con un amistoso ante Red Bull Salzburg, que servirá como reactivación tras el parón de fin de año.

Luego, el Bayern retomará la Bundesliga, donde es sólido líder y buscará mantener su ventaja enfrentando a rivales como Wolfsburg, Köln, RB Leipzig, Augsburg y Hamburgo. En ese tramo, Luis Díaz apunta a seguir siendo protagonista tras un 2025 de alto nivel, consolidado como una de las figuras ofensivas del equipo.

La Champions, el gran reto del mes

Además del torneo local, enero será decisivo en la Champions League. El Bayern marcha segundo en la tabla general y depende de sí mismo para clasificar directamente a los octavos de final. Los duelos ante Union Saint-Gilloise en Múnich y PSV Eindhoven como visitante marcarán el destino europeo del club en esta fase.

Para Luis Díaz, estos partidos representan una vitrina ideal para ratificar su peso internacional y seguir creciendo en uno de los equipos más competitivos del continente.

Enero será un mes exigente y decisivo para Luis Díaz y el Bayern Múnich. Con ocho partidos en menos de un mes, Bundesliga y Champions marcarán el ritmo de un inicio de 2026 intenso, en el que el colombiano buscará sostener su gran momento y ser pieza clave en los objetivos del gigante alemán.