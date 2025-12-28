Luis Díaz es el fichaje del año en Bayern Múnich

En solo seis meses, el colombianoLuis Fernando Díaz se ha convertido en una de las grandes figuras de Bayern Múnich. Con desequilibrio, sacrificio, goles y asistencias, Díaz ha justificado los 75 millones de euros que le pagó el gigante de Baviera para hacerse con sus servicios.

Después de lograr 13 goles y dar siete asistencias en la primera mitad de la temporada, Lucho recibió en las últimas horas un nuevo reconocimiento por parte de la afición.

Luis Díaz, el fichaje del año en Bayern Múnich

Antes de terminar la temporada 2025, el diario alemán Bild realizó su acostumbrada consulta con sus lectores en la que Luis Díaz fue catalogado como el "fichaje del año" en Bayern Múnich.

El colombiano superó en la votación al joven mediocampista Lennart Karl, ya que registró un 47% de los votos. Karl se quedó con el 42%.

El podio lo completó el zaguero Jonathan Tah con el 5%.

Luis Díaz, en el top 5 de los mejores del año

El ejercicio de Bild también para elegir al mejor jugador del año en Bayern Múnich en el que sin duda el ganador fue el delantero británico Harry Kane con el 34 % de los votos.

Lucho también hizo parte de este escalafón al ocupar la quinta posición con un 4%.

Jugadores del año en Bayern Múnich:

1. Harry Kane 34%

2. Michael Olise 23%

3. Lennart Karl 15%

4. Konrad Laimer 10%

5. Luis Díaz 4%