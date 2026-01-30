Luis Suárez no para de ser determinante con su equipo, el centrodelantero tiene unas cifras impresionantes, 24 goles que lo tienen en la mira de los grandes; Sin embargo su mentalidad está con el Sporting y por supuesto con la idea de consolidarse en la nómina del Mundial con la Selección Colombia.

Sporting de Lisboa encontró la fórmula para golpear en el momento justo y quedarse con una victoria clave como visitante. A los 62 minutos, el conjunto portugués había logrado igualar el marcador 2-2, resultado que se mantuvo durante varios pasajes mientras el Athletic intentaba recomponerse.

Luis Suárez, en exclusiva con Win Sports: "tenemos que cambiar esa mentalidad para poder ser campeones"

Athletic dejó espacios que Sporting aprovechó con inteligencia. Luis Suárez lideró la transición rápida, encaró al arquero rival y, tras su remate, el rebote quedó servido para Alisson Santos, quien no perdonó y decretó el 3-2 definitivo.

Con este triunfo, Sporting alcanzó los 16 puntos en la fase y cerró en la séptima posición de la tabla, asegurando su clasificación a los octavos de final de la UEFA Champions League.

En diálogo con Win Sports el atacante aseguró: “Yo soy colombiano y tengo mentalidad colombiana, nosotros los colombianos tenemos esa mentalidad de conformistas. No es una crítica mala, sino constructiva; tenemos que cambiar esa mentalidad para poder ser campeones y a veces no se da porque el fútbol es así, pero es dar siempre más y aprovechar las oportunidades”.

Suárez va por el Mundial: "La vida cambia por hacer 4 goles en la Selección Colombia"

El centrodelantero no pierde de vista la lista de Néstor Lorenzo: "Yo creo que todos los jugadores colombianos soñamos con estar en un Mundial, incluso los que ya han ido, todos soñamos con estar cantando el himno en el estadio, pero los que tengan la suerte de estar lo van a disfrutar; yo me lo imagino y me entran ganas de llorar".

Finalmente, dentro de la larga charla, el jugador agregó sobre el momento que lo dejó en la memoria de los hinchas: "La vida cambia por hacer 4 goles en la Selección Colombia; pasé de ser muy reconocido en Colombia, no tenía prensa ni nada por jugar en un club pequeño en Europa y después de esos goles todos me apoyaban en el país".