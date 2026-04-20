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Luis Javier Suárez

Luis Javier Suárez está en mala racha; ¿Cuándo hizo su último gol?

Luis Javier Suárez desperdició un penal en la derrota de Sporting ante Benfica en la fecha 30 de la liga de Portugal.
Daniel Zabala
Luis Javier Suárez está en mala racha
Luis Javier Suárez está en mala racha // AFP

El delantero colombiano Luis Javier Suárez no pasa por un buen momento en la temporada 2025/2026, al protagonizar una mala racha de gol, en la que además, le ha costado resultados a su equipo Sporting de Lisboa.

Suárez no celebra una anotación desde el pasado 22 de marzo, cuando Sporting derrotó 4-1 al Futebol Clube de Alverca.

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Desde entonces, el colombiano ha participado de seis partidos, teniendo en cuenta los dos de la fecha FIFA con la Selección Colombia, en los que no ha podido marcar.

Partidos en los que no ha marcado Luis Javier Suárez

Colombia 1-2 Croacia
Colombia 1-3 Francia

Sporting 0-1 Arsenal

Estrela Amadora 0-1 Sporting

Arsenal 0-0 Sporting

Sporting 1-2 Benfica

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La racha sin gol de Luis Javier Suárez llegaría a un mes este miércoles 22 de abril cuando Sporting se enfrenta a Porto en el partido de vuelta de la ronda semifinal en la Copa de Portugal.

La serie está 1-0 en favor de Sporting, que se quedó con la victoria en la ida con tanto del colombiano.

Luis Javier Suárez desperdició penal

Luis Javier Suárez fue señalado por algunos hinchas de Sporting en la derrota ante Benfica al desperdiciar un tiro penal en el comienzo del partido.

"Sí. Estos detalles, en este caso el penalti, pueden definir el partido. Yo fallé, el rival marcó y todo cambió. El partido fue muy difícil. En este tipo de partidos, los detalles marcan la diferencia”, manifestó.

“No me gusta hablar ante las cámaras cuando ganamos o cuando soy el mejor jugador del partido, pero tengo que venir aquí y pedir disculpas a la afición, porque no merecían la decepción que sufrieron en este encuentro”, agregó.

En esta nota

Luis Javier Suárez Sporting de Lisboa Futbolistas colombianos en el exterior