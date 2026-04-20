¡Pidió disculpas! Luis Suárez asumió la culpa por penal fallado contra Benfica

Luis Javier Suárez dio la cara luego de una dolorosa derrota en la Liga de Portugal y asumió responsabilidad directa por la pena máxima desperdiciada al minuto 20, una acción que terminó marcando el rumbo del compromiso. El delantero colombiano reconoció que ese fallo cambió el desarrollo del encuentro y ofreció disculpas públicas a la afición por el resultado.

¡Pidió disculpas ! Luis Suárez asumió culpa por penal fallado contra Benfica

El atacante no escondió su frustración tras el partido y explicó el peso que tuvo esa jugada en el desenlace final: “Sí. Estos detalles, en este caso el penalti, pueden definir el partido. Yo fallé, el rival marcó y todo cambió”, declaró con autocrítica.

Suárez, habitual referente ofensivo de su equipo, también analizó lo exigente que resultó el compromiso y la manera en que pequeños errores terminaron inclinando la balanza a favor del adversario: “El partido fue muy difícil. En este tipo de partidos, los detalles marcan la diferencia”, manifestó.

Lejos de evadir su responsabilidad, el goleador cafetero fue más allá y ofreció disculpas a los seguidores por la decepción sufrida. “No me gusta hablar ante las cámaras cuando ganamos o cuando soy el mejor jugador del partido, pero tengo que venir aquí y pedir disculpas a la afición, porque no merecían la decepción que sufrieron en este encuentro”, afirmó.

Suárez: "tengo la confianza y la personalidad para lanzar el próximo penalti”

El delantero también aceptó que comparte parte importante de la culpa por el resultado, aunque dejó claro que tomará el episodio como aprendizaje para fortalecerse mentalmente. “Comparto parte de la culpa por haber fallado el penalti. Pero esto me hará más fuerte”, señaló.

Pese al golpe anímico, Suárez dejó claro que el equipo debe reaccionar rápidamente, ya que se aproxima un compromiso decisivo por la Copa frente al FC Porto, con cupo a la final en juego.

“Tenemos que superar el dolor de este partido y mañana centrarnos en el partido contra el FC Porto para intentar llegar a la final de la Copa”, expresó el atacante, enfocado en pasar la página cuanto antes.

El colombiano no dudó al ser consultado sobre la posibilidad de volver a cobrar una pena máxima en el futuro: “El entrenador decidirá eso, pero tengo la confianza y la personalidad para lanzar el próximo penalti”, sentenció.