El delantero colombiano Luis Javier Suárez fue este martes 20 de enero la gran figura de la fecha 7 en la UEFA Champions League al liderar la victoria de su equipo Sporting de Lisboa 2-1 sobre París Saint Germain.

Lea también Luis Suárez confesó la clave del triunfo ante PSG; Lorenzo toma nota

Suárez anotó en el minuto 73 el primero para el club portugués al aprovechar un rebote dentro del área y con certero remate de derecha vencer la resistencia del portero Lucas Chevalier.

Posteriormente, en el minuto 89, Luis Suárez le dio la victoria a su equipo después de impactar con su cabeza el esférico, el cual había quedado dentro del área tras un mal rechazo del guardameta de PSG.

Con estos tantos, el delantero colombiano llegó a cuatro celebraciones en la actual temporada de la UEFA Champions League, en la que ha participado en los siete compromisos jugados.

Luis Suárez ilusiona a Sporting en Champions

Con la victoria de este martes, Luis Suárez ilusiona a toda la afición de Sporting de Lisboa de lograr la clasificación directa a los octavos de final de la UEFA Champions League.

Tras derrotar a PSG, los leones llegaron a 13 puntos para escalar a la sexta posición del certamen a falta de una fecha para termina la fase de la liga.

Lea también Luis Suárez acabó con el PSG e ilusiona al Sporting Lisboa: doblete y victoria

Tabla de posiciones de la Champions League - fecha 7

1. Arsenal - 21 puntos

2. Real Madrid - 15 puntos

3. Bayern Múnich - 15 puntos

4. Tottenham - 14 puntos

5. PSG - 13 puntos

6. Sporting Lisboa - 13 puntos

7. Manchester City - 13 puntos

8. Atalanta - 13 punto

-----------------

9. Inter - 12 puntos

10. Atlético de Madrid - 12 puntos

11. Liverpool - 12 puntos

12. Borussia Dortmund - 11 puntos

13. Newcastle - 10 puntos

14. Chelsea - 10 puntos

15. Barcelona - 10 puntos

16. Marsella - 9 puntos

17. Juventus - 9 puntos

18. Galatasaray - 9 puntos

19. Bayer Leverkusen - 9 puntos

20. Mónaco - 9 puntos

21. PSV - 8 puntos

22. Olympiacos - 8 puntos

23. Napoli - 8 puntos

24. Copenhague - 8 puntos

25. Qarabaq - 7 puntos

26. Brujas - 7 puntos

27. Bodo/Glimt - 6 puntos

28. Benfica - 6 puntos

29. Pafos - 6 puntos

30. Unión Saint Giolloise - 6 puntos

31. Ajax - 6 puntos

32. Athletic - 5 puntos

33. Frankfurt - 4 puntos

34. Slavia Praga - 3 puntos

35. Villarreal - 1 punto

36. Kairat - 1 punto