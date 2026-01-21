El delantero colombiano Luis Javier Suárez fue este martes 20 de enero la gran figura de la fecha 7 en la UEFA Champions League al liderar la victoria de su equipo Sporting de Lisboa 2-1 sobre París Saint Germain.
Suárez anotó en el minuto 73 el primero para el club portugués al aprovechar un rebote dentro del área y con certero remate de derecha vencer la resistencia del portero Lucas Chevalier.
Posteriormente, en el minuto 89, Luis Suárez le dio la victoria a su equipo después de impactar con su cabeza el esférico, el cual había quedado dentro del área tras un mal rechazo del guardameta de PSG.
Con estos tantos, el delantero colombiano llegó a cuatro celebraciones en la actual temporada de la UEFA Champions League, en la que ha participado en los siete compromisos jugados.
Luis Suárez ilusiona a Sporting en Champions
Con la victoria de este martes, Luis Suárez ilusiona a toda la afición de Sporting de Lisboa de lograr la clasificación directa a los octavos de final de la UEFA Champions League.
Tras derrotar a PSG, los leones llegaron a 13 puntos para escalar a la sexta posición del certamen a falta de una fecha para termina la fase de la liga.
Tabla de posiciones de la Champions League - fecha 7
1. Arsenal - 21 puntos
2. Real Madrid - 15 puntos
3. Bayern Múnich - 15 puntos
4. Tottenham - 14 puntos
5. PSG - 13 puntos
6. Sporting Lisboa - 13 puntos
7. Manchester City - 13 puntos
8. Atalanta - 13 punto
-----------------
9. Inter - 12 puntos
10. Atlético de Madrid - 12 puntos
11. Liverpool - 12 puntos
12. Borussia Dortmund - 11 puntos
13. Newcastle - 10 puntos
14. Chelsea - 10 puntos
15. Barcelona - 10 puntos
16. Marsella - 9 puntos
17. Juventus - 9 puntos
18. Galatasaray - 9 puntos
19. Bayer Leverkusen - 9 puntos
20. Mónaco - 9 puntos
21. PSV - 8 puntos
22. Olympiacos - 8 puntos
23. Napoli - 8 puntos
24. Copenhague - 8 puntos
25. Qarabaq - 7 puntos
26. Brujas - 7 puntos
27. Bodo/Glimt - 6 puntos
28. Benfica - 6 puntos
29. Pafos - 6 puntos
30. Unión Saint Giolloise - 6 puntos
31. Ajax - 6 puntos
32. Athletic - 5 puntos
33. Frankfurt - 4 puntos
34. Slavia Praga - 3 puntos
35. Villarreal - 1 punto
36. Kairat - 1 punto