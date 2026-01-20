Luis Suárez confesó la clave del triunfo ante PSG; Lorenzo toma nota

Este martes 20 de enero el último campeón de la UEFA Champions League, el PSG, visitaba Portugal para enfrentarse al Sporting del colombiano Luis Javier Suárez, quien fue titular y se despachó con un doblete para poner a los ‘Leones’ muy cerca de la clasificación directa a los octavos de final.

El delantero de la Selección Colombia, que cada vez va ganando más su cupo para ir al Mundial del 2026 con el equipo ‘Tricolor’, otra vez dio muestras de su poder goleador a nivel continental, esta vez ante un rival de altísimo nivel como el PSG de Luis Enrique, Dembélé y compañía.

Luis Javier Suárez y la clave del triunfo ante PSG

El centro delantero de 28 años habló con los medios de comunicación tras su estelar actuación ante el equipo parisino, confesando la clave del agónico triunfo con gol al minuto 90, en un partido donde el PSG tuvo mayor cantidad de llegadas de peligro y una supremacía en el control del balón.

“Hoy el trabajo defensivo ha sido increíble, es la clave de estos partidos, saber sufrirlo y en las que tenemos arriba aprovechar y hacer los goles, además destaco el trabajo y la pureza de este equipo que luchó hasta el final, le dimos una noche mágica a toda esta gente que siempre nos apoya, sabíamos que enfrentábamos al campeón europeo, pero estábamos en nuestra casa y la queríamos hacer respetar”, dijo Suárez.

Los extraordinarios números de Luis Suárez en el Sporting

El atacante que llegó al Sporting en julio del año pasado ha logrado acoplarse de gran manera al equipo de los ‘Leones’, un entendimiento magnífico con sus compañeros que ha destacado el mismo técnico Rui Borges.

Y es que Suárez, tras su doblete contra PSG, llegó a 4 goles en 7 partidos disputados en esta UEFA Champions League, además, ya suma 22 anotaciones y 5 asistencias en 30 partidos jugados con el equipo portugués.