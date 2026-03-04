Luis Javier Suárez será denunciado por tratar de ladrón al Porto y es acusado de "romperle las costillas" a un rival

El Porto presentará una denuncia formal ante la organización de la Taça de Portugal contra el delantero colombiano Luis Javier Suárez, tras lo ocurrido en la semifinal de ida disputada el pasado 3 de marzo.

El atacante, actualmente jugador del Sporting de Lisboa, quedó en el centro de la polémica luego de realizar gestos ofensivos hacia el palco del Porto y parte de su cuerpo técnico durante el compromiso.

Según versiones surgidas desde el entorno del club visitante, Suárez habría hecho la señal de dinero con sus manos, gesto que fue interpretado como una insinuación de que el Porto estaba siendo favorecido o “robando” durante el encuentro.

Técnico de Porto pide sanción para Luis Javier Suárez

El entrenador del Porto, André Villas-Boas, fue contundente tras el partido y aseguró que el comportamiento del colombiano será llevado ante las autoridades disciplinarias. “Luis Suárez llamó claramente ladrón al árbitro. Presentaremos una denuncia”, afirmó el técnico.

¿Por cuántas fechas sería sancionado Luis Javier Suárez?

En caso de que los organismos competentes determinen responsabilidad disciplinaria, el delantero colombiano podría enfrentar una sanción cercana a cuatro fechas, lo que representaría una baja sensible para Sporting en el tramo decisivo del torneo.

La tensión aumentó luego de que una cuenta aficionada al Porto en la red social X acusara al atacante de haberle “roto las costillas” al defensor polaco Jan Bednarek, quien recibió un fuerte golpe durante el compromiso y posteriormente fue trasladado a un hospital para evaluación médica.

La agresión de Luis Suárez a Jan Bednarek

Más allá de la controversia, Suárez fue protagonista deportivo del encuentro al marcar el único gol del partido, anotación conseguida desde el punto penalti y que le dio ventaja parcial al Sporting en la serie semifinal.

Con ese tanto, el delantero colombiano alcanzó tres goles en cinco partidos disputados en la actual edición de la Taça de Portugal, consolidándose como una de las figuras ofensivas del certamen.

La serie entre Porto y Sporting se definirá el próximo 22 de abril en el estadio Estadio do Dragão, donde se conocerá al finalista mientras continúa el análisis disciplinario sobre la actuación del atacante cafetero.