Luis Suárez lideró la clasificación de Sporting a cuartos de final de la Champions League

Sporting CP, con el delantero colombiano Luis Javier Suárez como gran figura, le ganó este martes 17 de marzo a Bodo/Glimt con un contundente marcador de 5-0 para conseguir a clasificación a los cuartos de final de la Champions League.

Con este resultado, el equipo de Portugal remontó el 0-3 adverso que se había registrado en el encuentro de ida y con el global de 5-3 avanzó a la siguiente fase.

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Sporting se impuso con anotaciones de Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves, Luis Javier Suárez, Maximiliano Araújo y Rafael Nel.

Ahora, el club portugués enfrentará en cuartos de final al vencedor de la serie entre Bayer Leverkusen y Arsenal.

Así fue el gol de Luis Javier Suárez

El delantero colombiano Luis Javier Suárez fue figura de Sporting en el triunfo sobre Bodo/Glimt al dar una asistencia y lograr una anotación.

En el minuto 51, Suárez fue el encargado de habilitad a Pedro Gonçalves para que marcara el 2-0 parcial. El colombiano desbordó dentro del área hasta encontrar un espacio para pasarle el esférico a Gonçalves, que definió con tranquilidad.

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Por otro lado, Luis Javier Suárez marcó en el minuto 78 el 3-0 a favor de su equipo al ejecutar y convertir de gran manera un tiro penal.

Luego del gol y la asistencia, Suárez fue el jugador mejor calificado de Sporting al recibir una puntuación de 8.2 por el portal especializado SofaScore.