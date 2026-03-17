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Champions League

Luis Suárez lideró la clasificación de Sporting a cuartos de final de la Champions League

Luis Javier Suárez marcó en el triunfo 5-0 de Sporting CP sobre Bodo/Glimt en la UEFA Champions League.
Daniel Zabala
Luis Javier Suárez marcó en la victoria del Sporting en Champions League
Luis Javier Suárez marcó en la victoria del Sporting en Champions League // AFP
UEFA Champions League 2025/2026
Octavos de Final - Vuelta
Sporting CP Sporting CP
Finalizado
5 - 0
Agregado: 5 - 3
Bodø / Glimt Bodø / Glimt
Estadísticas del partido

Sporting CP, con el delantero colombiano Luis Javier Suárez como gran figura, le ganó este martes 17 de marzo a Bodo/Glimt con un contundente marcador de 5-0 para conseguir a clasificación a los cuartos de final de la Champions League.

Con este resultado, el equipo de Portugal remontó el 0-3 adverso que se había registrado en el encuentro de ida y con el global de 5-3 avanzó a la siguiente fase.

VIDEO - Gol de Luis Suárez y le da vida al Sporting en Champions League

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Sporting se impuso con anotaciones de Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves, Luis Javier Suárez, Maximiliano Araújo y Rafael Nel.

Ahora, el club portugués enfrentará en cuartos de final al vencedor de la serie entre Bayer Leverkusen y Arsenal.

Así fue el gol de Luis Javier Suárez

El delantero colombiano Luis Javier Suárez fue figura de Sporting en el triunfo sobre Bodo/Glimt al dar una asistencia y lograr una anotación.

En el minuto 51, Suárez fue el encargado de habilitad a Pedro Gonçalves para que marcara el 2-0 parcial. El colombiano desbordó dentro del área hasta encontrar un espacio para pasarle el esférico a Gonçalves, que definió con tranquilidad.

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Por otro lado, Luis Javier Suárez marcó en el minuto 78 el 3-0 a favor de su equipo al ejecutar y convertir de gran manera un tiro penal.

Luego del gol y la asistencia, Suárez fue el jugador mejor calificado de Sporting al recibir una puntuación de 8.2 por el portal especializado SofaScore.

En esta nota

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