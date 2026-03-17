VIDEO - Gol de Luis Suárez y le da vida al Sporting en Champions League

El delantero colombiano Luis Javier Suárez se consolida como la principal figura el Sporting CP en el frente de ataque al anotar este martes 17 de marzo el 3-0 del conjunto portugués frente a Bodo/Glimt en el partido de vuelta de los octavos de final en la UEFA Champions League.

Suárez anotó en el minuto 78 desde el punto penal el tanto que, además, igualó el marcador global de la serie.

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Sporting CP busca la remontada

Sporting CP recibió este martes 17 de marzo a Bodo/Glimt de Noruega en el Estadio Jose Alvalade de Lisboa en el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League.

El equipo portugués afrontó el compromiso con el objetivo de remontar un marcador adverso de 0-3, que se registró en la ida en Noruega.

Sporting inició la remontada con anotación de Gonçalo Inácio en el minuto 34, posteriormente, Pedro Gonçalves puso el 2-0 en el minuto 61, luego de recibir una habilitación de Luis Javier Suárez.

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El colombiano logró el 3-0 en el minuto 78, después de que el árbitro central sancionara una mano/penal del Bodo/Glimt.

Suárez se encargó de ejecutar y convertir de gran manera la infracción.