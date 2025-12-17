Luis Suárez ya tiene equipo para 2026 ¿Seguirá junto a Messi?

Inter de Miami, vigente campeón de la MLS, confirmó una noticia clave de cara a las próximas temporadas: Luis Suárez continuará en el club. El delantero uruguayo fue una de las grandes figuras del equipo y su aporte ofensivo resultó determinante para los títulos y el crecimiento deportivo de la franquicia.

En la temporada más reciente, Suárez participó de manera directa en 34 goles, con 17 anotaciones y 17 asistencias, consolidándose como uno de los referentes ofensivos del plantel y como el socio ideal de Lionel Messi en el frente de ataque.

Lea también Inter Miami consiguió reemplazo de Jordi Alba: jugó en el Real Madrid

Luis Suárez renovó con Inter de Miami

El club estadounidense anunció oficialmente este miércoles 17 de diciembre de 2025 la renovación de contrato de Luis Suárez hasta finales de 2026. Con este acuerdo, el ‘Pistolero’ asegura su continuidad en la MLS durante el año mundialista y seguirá siendo una de las caras principales del proyecto deportivo de Miami.

Suárez, que ya es el segundo máximo goleador en la historia del club, también ostenta récords importantes, como el gol más rápido de Inter de Miami, anotado a los 30 segundos en un partido de 2024 ante Cincinnati. A sus 39 años, el uruguayo mantiene vigencia y liderazgo dentro del camerino.

Lea también Inter Miami confirmó a un amigo de Messi como nuevo refuerzo para 2025

¿La renovación está ligada al Mundial 2026?

Pese a que el nuevo contrato coincide con el año del Mundial 2026, la renovación no está relacionada con una posible vuelta a la selección de Uruguay. Luis Suárez anunció su retiro definitivo del combinado nacional en septiembre de 2024, por lo que su decisión responde únicamente a motivos deportivos y personales dentro del club.

Un factor clave para su continuidad es su relación con Lionel Messi, quien firmó contrato con Inter de Miami hasta 2028. La sociedad que ambos forjaron desde su etapa en el Barcelona sigue siendo un pilar del equipo, tanto dentro como fuera de la cancha.

Lea también Polémica por la millonada que cuesta tomarse una foto con Lionel Messi

Los números de Suárez en Inter de Miami

Desde su llegada al club en 2023, Luis Suárez ha disputado 82 partidos oficiales con Inter de Miami. En ese periodo acumula 42 goles, cifra que lo ubica como el segundo máximo artillero de la institución, y 29 asistencias, siendo el tercer mejor pasador, solo por detrás de Jordi Alba y Lionel Messi.

En su segunda temporada marcó 20 goles y fue uno de los máximos anotadores del campeonato junto a Messi. Además, fue pieza clave en la conquista del título de la MLS 2025 y en la histórica participación del club en el Mundial de Clubes disputado este mismo año.





Con su renovación confirmada, Luis Suárez seguirá escribiendo capítulos importantes en la corta pero intensa historia de Inter de Miami, como uno de los grandes ídolos del proyecto liderado por David Beckham.