Polémica por la millonada que cuesta tomarse una foto con Lionel Messi

Lionel Messi volvió a ser noticia fuera de las canchas, esta vez por el alto costo que han tenido las experiencias exclusivas durante su visita a la India, donde un simple apretón de manos y una fotografía han llegado a superar los 11.000 dólares (más de 40 millones de pesos colombianos).

Venden paquetes premium para conocer a Messi

Según la página oficial del organizador, el paquete premium incluye un encuentro personal con el astro argentino, una foto individual, acceso a asientos preferenciales y una camiseta oficial de la Selección Argentina firmada por el campeón del mundo.

La cifra, sin embargo, se queda corta frente a otros encuentros privados. Medios locales revelaron que algunos eventos a puerta cerrada, dirigidos a corporaciones e invitados VIP, costarían cerca de 120.000 dólares.

Para el público general, la organización también ofreció entradas de menor costo, con precios que parten desde las 3.500 rupias, equivalentes a unos 42 dólares, para eventos abiertos y sin acceso directo al jugador.

Messi, campeón del mundo con Argentina y ocho veces ganador del Balón de Oro, cumple este lunes la última jornada de su gira de tres días por la India, la primera que realiza en ese país desde 2011, bajo un fuerte esquema de seguridad.

¿Por qué suspendieron el partido de Messi en India?

La recta final del tour se da en medio de la polémica generada el pasado sábado en Calcuta, donde un acto multitudinario en el estadio Salt Lake fue suspendido a los 22 minutos tras lanzamientos de objetos desde las tribunas.

Aficionados denunciaron graves fallas en la organización, asegurando que pese a pagar entradas de alto valor, la visibilidad del jugador fue bloqueada por políticos, funcionarios y personal de seguridad ubicados frente a las gradas.

Por estos hechos, la Policía detuvo al promotor responsable del evento en Calcuta, quien fue enviado a 14 días de custodia, mientras las autoridades anunciaron la creación de un comité para investigar y establecer responsabilidades.