Manchester City tomó decisión de última hora en el fichaje de Jhon Lucumí

Jhon Jáner Lucumí vuelve a ser noticia en el mercado de fichajes. Durante varias semanas, su nombre ha estado ligado a uno de los clubes más poderosos del planeta, el Manchester City, alimentando la ilusión de verlo competir en la élite de la Premier League.

Sin embargo, la posibilidad de que el zaguero de la Selección Colombia milite de la mano de Pep Guardiola no es sencilla. Aunque el zaguero es seguido desde hace un largo tiempo por varios clubes de la élite, es una de las opciones del cuadro de los 'sky blues' para su defensa.

En ese contexto apareció el perfil del futbolista del Bologna, un jugador consolidado en la Serie A, con experiencia internacional y habitual convocado a la Selección Colombia.

Su regularidad, fortaleza física y lectura táctica lo ubicaron entre las opciones valoradas por el área deportiva del club ciudadano. No obstante, la dirigencia del City optó finalmente por una solución distinta, priorizando a un defensor con recorrido previo en el fútbol inglés.

Marc Guéhi, actual jugador del Crystal Palace habría cerrado una operación cercana a los 23 millones de euros para dejar Londres rumbo a Manchester. La apuesta responde a un criterio claro: incorporar a un zaguero joven, con conocimiento del ritmo competitivo de la liga.

Lucumí, cuyo nombre quedó relegado de los planes inmediatos del club de Mánchester, sigue en la cotización de otros clubes. Más allá del interés inicial, el Bologna también jugó un papel clave en la historia.

El equipo italiano no estaba dispuesto a desprenderse de uno de sus pilares defensivos en plena temporada, especialmente cuando pelea por objetivos ambiciosos en el campeonato local y competiciones continentales.

Desde Italia se informó que el zaguero tiene una molestia que lo mantendría fuera de competencia varias semanas, justo en un momento en el que cada partido puede definir el futuro de un jugador en el mercado.

Su desempeño con el Bologna lo ha consolidado como uno de los zagueros más fiables del torneo italiano, destacándose por su juego aéreo, capacidad de anticipación y salida limpia desde el fondo. Estas cualidades lo mantienen en el radar de clubes de alto nivel, incluso si el salto a Inglaterra deberá esperar.

Con el mercado invernal cerrado y el verano asomando en el horizonte, el colombiano deberá enfocarse en recuperarse plenamente, sostener su rendimiento y seguir demostrando que está listo para dar el gran salto.