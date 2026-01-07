Un delantero con pasado en Manchester City ya entrena con Santa Fe

Independiente Santa Fe ya cuenta en sus sesiones de entrenamiento a quien será uno de sus refuerzos ofensivos para la temporada 2026, pues el nuevo delantero del club ya se encuentra en la sede deportiva, pese a que no ha sido oficializado.

Es Nahuel Bustos, atacante argentino de 27 años que llegó al Rojo en condición de préstamo por un año, procedente de Talleres de Córdoba.

Aunque el club aún no ha hecho el anuncio oficial, Bustos ya trabaja en la sede deportiva de Santa Fe, situación que quedó en evidencia luego de que una niña se tomara una fotografía con el jugador durante una sesión de entrenamiento.

La imagen comenzó a circular y confirmó la presencia del delantero en el día a día del equipo, por lo que se espera que en las próximas horas Santa Fe oficialice su incorporación.

Trayectoria de Nahuel Bustos y su paso por Manchester City

Nahuel Bustos ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en Talleres de Córdoba, club en el que se formó y con el que tuvo su mayor proyección internacional.

En 2020, su rendimiento lo llevó a ser adquirido por Manchester City, que pagó más de seis millones de euros a Talleres por sus derechos deportivos, aunque el argentino nunca llegó a debutar con el equipo inglés.

Desde entonces, Bustos fue cedido a distintos clubes y acumuló experiencia en distintas ligas, vistiendo las camisetas de Pachuca, Girona, São Paulo y San Lorenzo, además de su regreso a Talleres.

Nahuel Bustos pasó por Selección Argentina juvenil

A nivel de selecciones, el delantero integró la Selección Argentina que se consagró campeona del Torneo Preolímpico en 2020, lo que también marcó uno de los puntos altos de su carrera.

En números, Bustos registra 48 goles y 13 asistencias en 249 partidos oficiales, aunque viene de una temporada discreta en 2025, en la que fue mayormente suplente en Talleres y apenas aportó un gol y una asistencia.

En Santa Fe, el atacante argentino llegará a competir por un lugar en la alineación titular con Hugo Rodallega y Jorge Luis Ramos, en un equipo que busca fortalecer su poder ofensivo para los retos de 2026.