Manchester City vs Newcastle EN VIVO HOY miércoles 4 de febrero - Copa de la Liga de Inglaterra

Este miércoles 4 de febrero, Manchester City recibirá a Newcastle en el Etihad Stadium, en el partido de vuelta de la semifinal de la EFL Cup, también conocida como la Copa de la Liga inglesa, con un lugar en la final en juego.

El equipo dirigido por Pep Guardiola llega con ventaja en la serie, luego de haberse impuesto 0-2 en el partido de ida, disputado en casa de Newcastle, resultado que le permite afrontar el compromiso con mayor tranquilidad.

Lea también [Video] Falcao estuvo cerca de firmar con un club europeo antes de volver a Millonarios

Newcastle, por su parte, buscará una remontada compleja como visitante, obligado a marcar al menos dos goles para igualar la serie y mantenerse con opciones de alcanzar la definición del torneo.

El ganador de esta llave se enfrentará al Arsenal en la gran final del certamen, que se disputará en Wembley, escenario que espera por uno de los dos clubes para completar el duelo decisivo de la Copa de la Liga.

Manchester City vs Newcastle: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 4 de febrero

El partido Manchester City vs Newcastle por la semifinal de vuelta de la EFL Cup se disputará este miércoles 4 de febrero a partir de las 15:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Espn y Disney+, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 15:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:00

España: 22:00

Bolivia y Venezuela: 16:00

Estados Unidos: 16:00 (D.C. y Florida) - 15:00 (Chicago) - 12:00 (Los Ángeles)

México: 14:00