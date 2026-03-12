Marca histórica antes del duelo con Leverkusen: Luis Díaz brilla en el Bayern

El colombiano Luis Díaz atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y sigue siendo determinante en el ataque del FC Bayern Munich, que llega fortalecido al duelo frente al Bayer 04 Leverkusen por la Bundesliga. El extremo marcó el primer gol y asistió el segundo en la victoria 4-1 sobre Borussia Mönchengladbach, alcanzando 25 participaciones directas en gol en apenas 24 partidos del campeonato alemán.

Díaz ya suma 14 tantos en la presente campaña, superando su mejor registro personal en Inglaterra

El guajiro fue clave en un encuentro en el que el conjunto bávaro no contó con figuras habituales como Harry Kane ni Michael Olise, pero aun así mostró su poder ofensivo. Díaz abrió el marcador y luego participó en el segundo tanto, firmando sus contribuciones goleadoras número 24 y 25 de la temporada en la liga alemana.

Las cifras del colombiano llaman la atención en la historia reciente del torneo. Desde que se recopilan estadísticas detalladas en la Bundesliga (2004/05), solo Kane (14) y Erling Haaland (22) necesitaron menos partidos para alcanzar las primeras 25 participaciones de gol. Además, Díaz ya suma 14 tantos en la presente campaña, superando su mejor registro personal en Inglaterra, donde había marcado 13 en una temporada de la Premier League.

Aparte del tridente del Bayern, solo dos futbolistas superan actualmente las 25 participaciones directas en gol: Haaland y Kylian Mbappé

El rendimiento ofensivo del Bayern refleja el gran momento del equipo dirigido por Vincent Kompany. Tras 25 jornadas de Bundesliga, el club suma 66 puntos, igualando su segunda mejor marca histórica a estas alturas del campeonato. Solo en la temporada 2013/14 había tenido un registro superior.

El poder ofensivo del conjunto de Kompany impresiona: acumula 92 goles en 25 partidos y ya ha marcado tres o más tantos en 20 encuentros del torneo. Con ese ritmo, el Bayern se acerca al histórico récord de 101 goles establecido en la temporada 1971/72.

A nivel colectivo, el tridente ofensivo que podría presentarse ante el Leverkusen también destaca en Europa. Kane (35 participaciones de gol), Olise (26) y Díaz (25) conforman un ataque de enorme producción. De hecho, en las cinco grandes ligas europeas solo dos futbolistas superan actualmente las 25 participaciones directas en gol: Haaland y Kylian Mbappé.

Con Díaz en estado de gracia y un equipo que presume de la mejor racha como visitante en la Bundesliga, el Bayern se prepara para un exigente duelo ante un Leverkusen que históricamente le ha generado dificultades, pero que ahora busca volver a frenar a un gigante que llega lanzado.