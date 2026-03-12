Deportes Tolima firmó una noche inolvidable en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué al vencer 2-0 al O'Higgins y asegurar su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El conjunto colombiano remontó la derrota 1-0 sufrida en la ida y dejó en el camino al equipo chileno en la tercera fase previa del torneo continental.

¡Pasegol! Brayan Rovira filtró un pase a media altura para el lateral Junior Hernández

El equipo dirigido por Lucas González salió decidido desde el inicio a buscar la remontada. Con presión alta y constante presencia en campo rival, Tolima intentó imponer condiciones ante un rival que apostó por el contragolpe. La movilidad del delantero Adrián Parra generó los primeros espacios, mientras que la visita avisó con un remate del experimentado Bryan Rabello que fue bien controlado por el arquero brasileño Neto Volpi.

El encuentro tuvo un momento polémico al minuto 14, cuando el árbitro brasileño Anderson Daronco sancionó inicialmente un penalti a favor de los locales por una supuesta falta de Luis Pavez sobre Jersson González. Sin embargo, tras revisar la jugada en el VAR, el juez decidió anular su decisión y el partido continuó sin cambios en el marcador.

La insistencia del equipo pijao encontró recompensa al minuto 38. El mediocampista Brayan Rovira filtró un pase a media altura para el lateral Junior Hernández, quien dejó picar el balón y sacó un potente remate que pegó en el palo antes de colarse en el fondo del arco defendido por Omar Carabalí.

En la segunda parte, O'Higgins adelantó líneas y estuvo cerca del empate con un disparo del paraguayo Arnaldo Castillo que se estrelló en el poste. Tolima respondió con contragolpes peligrosos, aunque Carabalí sostuvo a su equipo con varias intervenciones.

Rovira: "esa era nuestro objetivo y lo cumplimos. Gracias a Dios que se logró"

Cuando el visitante buscaba el gol que le diera la clasificación, los locales aprovecharon los espacios. Al minuto 87, tras un despeje de Sebastián Guzmán, Ever Valencia condujo un contragolpe que terminó con la definición de Juan Pablo “Tatay” Torres para el 2-0 definitivo.

Con la remontada consumada, Tolima celebró una clasificación que lo instala en la fase de grupos del máximo torneo de clubes del continente, el mediocampista Brayan Rovira: “Nosotros tenemos un propósito y hoy lo ratificamos. nuestra banda derecha hoy el primer tiempo si él ve su pase intrascendente como él lo está mirando, esperemos a ver cuántas opciones creamos en el primer tiempo, ¿no? Pero esa era nuestro objetivo y lo cumplimos. Gracias a Dios que se logró”.

El jugador se refirió a la cantidad de opciones que creo el equipo: “justo el profe daba una rueda de prensa ahora con previo al partido de Jerson Y esos son los pequeños detalles, ¿no? Ajustar y ahora gracias a Dios, pues que pudimos conseguir esos dos goles y nos dar el pase a fase de grupos”.