Marruecos denunciará ante FIFA la final de la Copa Africana ante Senegal

Llegó a su fin una nueva edición de la Copa Africana de Naciones en donde los protagonistas fueron Marruecos y Senegal, dos selecciones que destacaron a lo largo de la competencia por sus victorias, goles y plantillas llenas de estrellas como Sadio Mané, Hakimi y Bono.

Otro de los jugadores que se robó el show fue Brahim Díaz, quien tuvo en sus pies la victoria de Marruecos tras una oportunidad de irse arriba en el marcador desde el punto penal, pero tras intentar cobrar al estilo "Panenka" lo erró y terminó dejando con vida a Senegal. Sin embargo, justo antes de esta jugada se vivió un hecho bastante controversial en donde los jugadores de Senegal, tras la decisión del penal, decidieron retirarse del terreno de juego, situación que terminaría demandando la Selección de Marruecos.

Marruecos denunciará ante FIFA y CAF la retirada de Senegal

En el tiempo añadido, el árbitro concedió un penalti muy discutido a Marruecos tras una revisión del VAR por una supuesta falta de Senegal dentro del área. Esta decisión desató la ira de los senegaleses, que llegaron a abandonar brevemente el campo en protesta.

Brahim Díaz fue el encargado de ejecutar el penal a favor de Marruecos, pero su intento con un disparo tipo “Panenka” fue detenido con relativa facilidad por el arquero senegalés Édouard Mendy, manteniendo el marcador en 0-0 y obligando al partido a irse a la prórroga, en donde Senegal tomó la iniciativa y, al minuto 94, Pape Gueye recibió un pase en el borde del área, se perfiló y lanzó un potente disparo con el pie izquierdo al ángulo superior, superando al portero rival y poniendo el 1-0 definitivo en el marcador.

Este gol no solo fue decisivo para coronar a Senegal como campeón, sino que también provocó que el seleccionador de Marruecos criticara duramente el comportamiento y decisiones arbitrales, mientras que la propia federación marroquí hizo un anuncio oficial en donde da a conocer que activará los procedimientos legales ante la FIFA y la CAF.

La Real Federación Marroquí de Fútbol añadió en un comunicado publicado en su página web que esa retirada fue "acompañada de incidentes" tras la señalización de un penalti a favor de los marroquíes, y "alteró el normal desarrollo del encuentro y el rendimiento de los jugadores", refiriéndose al penal de Brahim, hecho que no dejará impune.







Gianni Infantino, presidente de FIFA, también reaccionó a la final de la Copa Africana

Aunque Infantino felicitó a Senegal por ganar el título y reconoció a Marruecos por organizar un torneo “fantástico”, fue muy claro en que las escenas vividas eclipsaron el evento y enviaron un mensaje equivocado sobre el espíritu del deporte. Además, instó a que los órganos disciplinarios de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) tomen las medidas apropiadas contra quienes resulten responsables de esos comportamientos.

“Es inaceptable abandonar el campo de esta manera. La violencia no puede ser tolerada en nuestro deporte y debemos respetar siempre las decisiones arbitrales, dentro y fuera del terreno de juego”



