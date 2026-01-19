Roger Martínez anotó triplete y busca cupo al Mundial con Colombia

Una de las ediciones más importantes del Mundial de Fútbol está a punto de comenzar y los directores técnicos de cada una de las selecciones participantes tienen que empezar a agilizar procesos para conformar las respectivas plantillas de jugadores que formarán parte de la cita orbital.

Néstor Lorenzo es justamente uno de los estrategas que cuenta con una de las labores más complicadas, en especial por el buen momento que están viviendo los delanteros colombianos alrededor el mundo y en donde brilla Roger Martínez, con quien ya ha contado en ocasiones anteriores en la 'tricolor' y el cual también destaca con su equipo, Al Taawon, en la Liga de Arabia Saudita.

Lea también James tendría nuevo equipo: las razones por las que habría elegido la MLS

VIDEO: Roger Martínez anota triplete y se pone al día para ir al Mundial con Colombia

En el marco de la fecha 15 de la Primera División de Arabia Saudita, Al Taawon logró llevarse tres puntos importantes en condición de visitante frente a Al-Riyadh gracias al protagonismo del delantero de la Selección Colombia, Roger Martínez.

El cartagenero de 31 años sigue extendiendo su cuenta goleadora en Arabia y esta vez lo hizo nada más y nada menos que anotando un sólido triplete para llevarse tres puntos al bolsillo y escalar en la tabla de posiciones de la competencia. Martínez abrió el marcador rápidamente sobre el minuto 10, luego extendió la ventaja en el cierre de la primera parte desde el punto penal cuando su equipo se había quedado con 10 jugadores y logró llevarse la pelota tras anotar el tercer tanto sobre el minuto 66.

Lea también Talleres confirmó fichaje de delantero con paso por Selección Colombia

Con este triunfo, Al Taawon no solo se consolida en la tercera casilla sumando 34 unidades, las mismas con las que cuenta Al Nassr y acortando también ventaja con el líder, Al Hilal, el cual comanda en solitario con 41 puntos, sino que también le da la oportunidad al colombiano de demostrarle todo su talento y olfato goleador al estratega de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, para que tenga en cuenta un cupo rumbo a la Copa Mundial 2026.

















En otras noticias: ¿Qué pasó con Miguel Ángel Borja y Cruz Azul?





Próximo partido de Roger Martínez con Al Taawon en Arabia

Tras la contundente victoria 1-3 de Al Taawon sobre Al-Riyadh en condición de visitante, el equipo de Roger Martínez volverá a auspiciar como local en el marco de la fecha 16 contra Al-Hazm Rass, equipo que se encuentra en la parte baja de la tabla de posiciones, compromiso que se llevará a cabo el jueves 22 de enero.







