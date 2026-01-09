La Copa Africana de Naciones entra en su recta decisiva con el cruce entre Camerún y Marruecos, duelo correspondiente a los cuartos de final del certamen continental, que promete ser uno de los más atractivos por historia, presente y calidad de ambas selecciones.

Marruecos, anfitrión del torneo, avanzó a esta instancia tras imponerse 1-0 a Tanzania en los octavos de final, en un partido cerrado que se definió gracias a la anotación de Brahim Díaz, una de las grandes figuras del combinado marroquí en la competencia.

Lea también Futbolista de Selección Colombia quiere comprar al Real Cartagena

Por su parte, Camerún selló su clasificación luego de eliminar a Sudáfrica con un marcador de 2-1, en uno de los encuentros más emocionantes de la fase previa, ratificando su condición de selección histórica y siempre candidata al título africano.

El ganador de esta llave se enfrentará en semifinales al vencedor del cruce entre Argelia y Nigeria, partido que se disputará este sábado, mientras que las semifinales del torneo están programadas para el miércoles 14 de enero, con el título cada vez más cerca.

Camerún vs Marruecos: cómo VER EN VIVO HOY viernes 9 de enero

El partido Camerún vs Marruecos por los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones se disputará este viernes 9 de enero a partir de las 14:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win Sports, Claro Sports y Movistar +, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 14:00

Marruecos: 20:00

España: 21:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 16:00

Bolivia y Venezuela: 15:00

Estados Unidos: 13:00 (D.C. y Florida) - 14:00 (Chicago) - 11:00 (Los Ángeles)

México: 13:00