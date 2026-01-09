La Copa Africana de Naciones entra en su recta decisiva con el cruce entre Camerún y Marruecos, duelo correspondiente a los cuartos de final del certamen continental, que promete ser uno de los más atractivos por historia, presente y calidad de ambas selecciones.
Marruecos, anfitrión del torneo, avanzó a esta instancia tras imponerse 1-0 a Tanzania en los octavos de final, en un partido cerrado que se definió gracias a la anotación de Brahim Díaz, una de las grandes figuras del combinado marroquí en la competencia.
Por su parte, Camerún selló su clasificación luego de eliminar a Sudáfrica con un marcador de 2-1, en uno de los encuentros más emocionantes de la fase previa, ratificando su condición de selección histórica y siempre candidata al título africano.
El ganador de esta llave se enfrentará en semifinales al vencedor del cruce entre Argelia y Nigeria, partido que se disputará este sábado, mientras que las semifinales del torneo están programadas para el miércoles 14 de enero, con el título cada vez más cerca.
Camerún vs Marruecos: cómo VER EN VIVO HOY viernes 9 de enero
El partido Camerún vs Marruecos por los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones se disputará este viernes 9 de enero a partir de las 14:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win Sports, Claro Sports y Movistar +, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.
Horarios del partido:
Colombia, Ecuador y Perú: 14:00
Marruecos: 20:00
España: 21:00
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 16:00
Bolivia y Venezuela: 15:00
Estados Unidos: 13:00 (D.C. y Florida) - 14:00 (Chicago) - 11:00 (Los Ángeles)
México: 13:00