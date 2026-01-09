Futbolista de Selección Colombia quiere comprar al Real Cartagena

Jorge Carrascal volvió a ser noticia fuera de las canchas, luego de manifestar públicamente su deseo de convertirse en propietario de un equipo del fútbol profesional colombiano, una declaración que no pasó desapercibida en el entorno deportivo nacional.

En plena época de vacaciones, el mediocampista colombiano se encuentra en su ciudad natal, Cartagena, donde incluso disputó un partido amistoso en la comunidad junto a jugadores aficionados.

En ese contexto, el actual futbolista de Flamengo habló con 'Primer Tiempo' y dijo -algo ya conocido- que es hincha de Real Cartagena, además de confesar su sueño de adquirir el club en el futuro.

Carrascal confesó que quiere comprar a Real Cartagena

“Siempre hincha de Real Cartagena a morir. Gracias a la gente que vino: a la barra, amigos y compañeros. Yo soy hincha de Real desde pelaito. Mi sueño es comprar al Real Cartagena, para eso estoy trabajando”, expresó Carrascal, dejando clara su cercanía emocional con la institución.

El mediocampista, de 27 años, recordó que su vínculo con el equipo auriverde viene desde la infancia, cuando asistía con frecuencia al estadio para ver sus partidos, pese a que nunca llegó a vestir oficialmente la camiseta del club.

Actualmente, Real Cartagena continúa compitiendo en el Torneo BetPlay, la segunda división del fútbol colombiano, y recientemente ha recibido inversiones por parte de la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar, en un intento por fortalecer su proyecto deportivo.

Las palabras de Carrascal generaron ilusión entre los aficionados del equipo bolivarense, que ven con esperanza la posibilidad de que, a mediano o largo plazo, un referente del fútbol colombiano pueda liderar un proceso desde la dirigencia.

El presente y la trayectoria de Jorge Carrascal

En lo deportivo, el volante atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, pues viene de consagrarse campeón de la Copa Libertadores 2025, logro que lo consolidó como una pieza importante en el fútbol sudamericano.

Además, el jugador de la Selección Colombia ha sido sondeado recientemente por clubes como Napoli y Olympique de Marsella.

La trayectoria de Jorge Carrascal incluye pasos por Millonarios, Sevilla, Karpaty Lviv, River Plate, CSKA Moscú y Dinamo Moscú, sin dejar de lado su anhelo de algún día devolverle a Real Cartagena un lugar protagónico en el fútbol nacional.