Matías Mier es la apuesta de directivos colombianos: jugará en exótico club

Parece curioso que se esté hablando de la salida de un nuevo rumbo de Matías Mier cuando en agosto firmó un contrato con River Plate de Uruguay. El volante decidió regresar a su país después de una experiencia de dos años en Indonesia donde alcanzó a jugar en el Bhayangkara y en el Barito Putera. Sin embargo, tomará otro rumbo en el 2026.

Con 35 años, el charrúa es recordado en Colombia por su trayectoria con equipos como el Junior de Barranquilla, La Equidad, Independiente Santa Fe y Deportivo Independiente Medellín. Ahora en el 2026 volverá a encontrarse con colombianos en el nuevo equipo al que está a punto de firmar su contrato.

EL SALVADOR ESPERA A MATÍAS MIER CON UN GRUPO INVERSOR COLOMBIANO

En agosto firmó contrato con River Plate de Uruguay, pero las cosas no fueron como las esperaba el mediocampista que apenas pudo disputar dos compromisos con el elenco oriental. Antes de cumplir seis meses de su vínculo, el jugador cambiará de rumbo para el siguiente año firmando con una exótica liga como la de El Salvador.

De acuerdo con información del periodista Felipe Sierra, Matías Mier está a mínimos detalles de ser contratado por el equipo Zacatecoluca de El Salvador. Este equipo es una apuesta de un grupo inversor colombiano como es Elite Field Holdings. Esta empresa se enfoca en el sector deportivo y en octubre decidieron comprar la mayoría de los derechos de la institución.

Bajo ese panorama, Matías Mier volverá a tener relación directa con el fútbol colombiano por representar a un equipo que los dueños son una empresa de Colombia. Mier es la gran apuesta del grupo de inversores que espera consolidar el primer fichaje del Zacatecoluca.

Sin duda alguna, la apuesta también es del mismo Matías Mier que no piensa en el retiro a sus 35 años pese a su poca regularidad y su corto paso con River Plate donde no tuvo la cabida que esperaba a su edad.

Significa jugar en una liga de poca vitrina y de poco reconocimiento que demuestra que quiere seguir vigente en el profesionalismo. El Zacatecoluca le ofrecería un proyecto deportivo interesante para seguir aportando su experiencia y seguir compitiendo.

El Zacatecoluca recientemente ascendió a la primera división de El Salvador en donde disputó el Apertura 2025 sumando 18 unidades a ocho puntos del octavo que fue Platense. Con el fichaje de Matías y el esfuerzo del grupo de inversores colombianos, el equipo espera competir en un alto nivel para el primer semestre de 2026.

