Medellín sonríe: dos figuras regresan para el duelo por Libertadores

El Deportivo Independiente Medellín y el Juventud de Las Piedras uruguayo se enfrentan este jueves a partir de las 19:30 (hora en Colombia) en el estadio Atanasio Girardot, en un duelo definitivo por la tercera fase de la Copa Libertadores 2026 que llega con la serie abierta tras el 1-1 de la ida.

En el primer duelo disputado la semana pasada en el Gran Parque Central de Montevideo, el conjunto colombiano se adelantó en el marcador a los 32 minutos cuando el uruguayo Enzo Larrosa aprovechó un rebote del portero Sebastián Sosa tras un disparo previo y envió el balón al fondo de la red.

Pese a la desventaja, el conjunto uruguayo logró reaccionar y encontró el empate a los 74 minutos con un potente remate de Bruno Larregui, que dejó sin opciones al portero Salvador Ichazo.

Los dos regresos que tendrá el DIM para el duelo por Copa Libertadores

El empate dejó la serie completamente abierta y trasladó la definición al estadio de Medellín, donde el equipo colombiano, dirigido por Alejandro Restrepo, buscará aprovechar el apoyo de su público para sellar la clasificación, duelo que tendrá el regreso de dos futbolistas importantes.

"Daniel Londoño y John Montaño serán convocados, vienen trabajando con el grupo, vienen trabajando bien, esperemos que estas dos prácticas lo puedan hacer bien”, aseguró el técnico Restrepo en rueda de prensa.

Medellín, a espantar 'fantasmas' en la Copa Libertadores

El Poderoso de la Montaña llega a este compromiso con el impulso anímico de haber puntuado en Montevideo, pero consciente de que su rendimiento en el torneo colombiano -marcado por cuatro derrotas, cuatro empates y una sola victoria- genera dudas en la afición.

Pese a este presente doméstico, el Medellín ha mostrado una cara distinta en el certamen continental, donde ya dejó en el camino al Liverpool uruguayo en la fase previa y ahora espera imponer la jerarquía de su plantilla en el Atanasio Girardot.

