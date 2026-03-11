El jugador de la Liga BetPlay que Pinto pidió para la Selección Colombia

Jorge Luis Pinto es, sin duda, uno de los directores técnicos más importantes de Colombia, teniendo en cuenta lo logros conseguidos a nivel local e internacional.

A pocos meses para que arranque la Copa del Mundo de 2026, Pinto dio a conocer el nombre del futbolista de la Liga BetPlay que merecería un lugar en la Selección Colombia.

Pinto pidió a futbolista de la Liga BetPlay para la Selección Colombia

En diálogo con Win Sports, Jorge Luis Pinto explicó que en un momento pensó que José Enamorado estaba haciendo méritos para ser convocado a la Selección Colombia por el rendimiento que demostraba en Junior.

Sin embargo, en la actualidad no está seguro del llamado de Enamorado, ya que no conoce su presente en Gremio.

Otro nombre que dio a conocer Pinto fue el de Rafael Carrascal, mediocampista de América de Cali, a quien el estratega consideró como un recambio de Jefferson Lerma.

"Hay algunos volantes mixtos. El de América me parece que merece una oportunidad. Debe tener una oportunidad, es sin duda un volante que interpreta algo que le falta a la Selección. Si Lerma no está no queda otro con esa característica y Carrascal tiene el biotipo para respaldar la línea de cuatro y hacer relevos", dijo Pinto.

Rafael Carrascal ya ha sido tenido en cuenta por el director técnico Néstor Lorenzo para ser parte de la Selección Colombia.

El mediocampista solo ha tenido participación en un partido oficial con el equipo nacional en duelos oficiales por Eliminatoria.