Medellín vs Juventud EN VIVO HOY jueves 12 de marzo - Copa Libertadores

Independiente Medellín recibirá este jueves a Juventud de Las Piedras en el partido de vuelta de la tercera fase previa de la Copa Libertadores 2026.

El compromiso se disputará en el Estadio Atanasio Girardot y definirá cuál de los dos equipos logrará el cupo a la fase de grupos del torneo más importante de clubes en Sudamérica.

La serie llega completamente abierta, pues en el partido de ida disputado en territorio uruguayo estos equipos empataron 1-1, resultado que deja todo por decidirse en el duelo de este jueves.

En caso de que el marcador global termine igualado tras los 90 minutos, la clasificación se definirá desde el punto penalti. El ganador avanzará a la fase de grupos de la Libertadores, mientras que el equipo que quede eliminado pasará a disputar la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Medellín vs Juventud: cómo VER EN VIVO HOY jueves 12 de marzo

El partido Medellín vs Juventud por la vuelta de la tercera fase previa de Copa Libertadores se disputará este jueves 12 de marzo a partir de las 19:30 (hora local). El duelo se podrá ver en Espn y Disney+, y las emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 19:30

España: 01:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 21:30

Bolivia y Venezuela: 20:30

Estados Unidos: 20:30 (D.C. y Florida) - 19:30 (Chicago) - 16:30 (Los Ángeles)

México: 18:30