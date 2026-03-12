Así será el fixture de Deportes Tolima en la Copa Libertadores 2026

Deportes Tolima ya conoce cómo será el orden de su fixture en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, instancia a la que clasificó luego de superar las rondas previas del certamen.

El equipo pijao consiguió su cupo tras eliminar primero a Deportivo Táchira en una serie que se definió por penaltis, y posteriormente a O'Higgins en la tercera fase previa.

¿Cuándo es el sorteo de fase de grupos de Copa Libertadores?

Gracias a ese recorrido, Tolima ocupará uno de los lugares del bombo 4 en el sorteo de la fase de grupos, que se llevará a cabo el jueves 19 de marzo en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay, donde conocerá a sus tres rivales en el torneo.

Aunque todavía no se han definido los adversarios que integrarán su zona, sí está establecido el orden de localías que tendrá el equipo colombiano durante las seis jornadas de la fase de grupos.

En la primera fecha, programada entre el 7 y el 9 de abril, Tolima debutará como local frente al equipo que provenga del bombo 2, en el estadio Manuel Murillo Toro.

Posteriormente, en la segunda jornada, que se disputará entre el 14 y el 16 de abril, el conjunto ibaguereño actuará como visitante frente al club cabeza de serie del grupo, es decir, el equipo del bombo 1.

Para la tercera fecha, prevista entre el 28 y el 30 de abril, Tolima volverá a jugar en casa, esta vez frente al rival que llegue desde el bombo 3.

En la cuarta jornada, que se disputará entre el 5 y el 7 de mayo, el equipo colombiano repetirá como local en el Estadio Manuel Murillo Toro, enfrentando en esta ocasión al conjunto del bombo 1.

Finalmente, Tolima cerrará su participación con dos partidos consecutivos como visitante: primero ante el club del bombo 3 entre el 19 y el 21 de mayo, y luego frente al equipo del bombo 2 entre el 26 y el 28 de mayo.

Formato de fase de grupos de Copa Libertadores

En esta fase del torneo, los dos primeros de cada grupo avanzarán a los octavos de final, mientras que el tercero disputará una repesca para los octavos de la Copa Sudamericana.