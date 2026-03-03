¿Messi de nuevo en el Bernabéu? revelan posibles sedes de la Finalissima

Los ganadores de la última Copa América y de la Eurocopa son los elegidos para jugar la Finalissima, partido que este 2026 será protagonizado por Argentina y España, selecciones que tenían previsto jugar este compromiso en Catar, sin embargo, los planes han cambiado luego de que se activara la guerra en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos a Irán.

El equipo liderado por Lionel Messi está a la expectativa de saber la nueva sede donde se llevará a cabo este partido, que está previsto para finales de marzo y que podría tener un lugar muy recordado por el crack argentino.

Revlean las posibles sedes de la Finalissima

De acuerdo con información del periodista Gastón Edul de TyC Sports, se manejan cinco opciones para reemplazar a Catar como la sede de la Finalissima en este 2026, allí aparece el Estadio Santiago Bernabéu, hogar del Real Madrid donde Lionel Messi supo protagonizar varios partidos con la camiseta del Barcelona.

De igual manera, la fuente indica que también está en el radar usar el Estadio de Wembley, el Olímpico de Roma, el Met Life de New Jersey (donde se jugará la final del Mundial 2026) y el Hard Rock Stadium, que sería el que menos opciones tiene de ser sede por el desarrollo del Miami Open de tenis.

¿Cuándo se anunciará la nueva sede de la Finalissima?

El próximo jueves 5 de marzo habrá una reunión entre la UEFA y la CONMEBOL para definir detalles de este partido y se espera en las siguientes horas haya un anuncio oficial de la sede elegida para esta Finalissima que recordemos tendrá su cuarta edición.

Este partido genera alta expectativa por el duelo entre Messi y Lamine Yamal, joven español que es considerado uno de los mejores futbolistas de la actualidad y que es señalado por muchos como el sucesor de 'Leo' en el Barcelona.

