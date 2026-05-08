En el programa Lo del Pollo, a Lionel Messi, que milita en Inter Miami de la MLS de los Estados Unidos, le preguntaron qué selección es favorita para ganar la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



El astro, sin rodeos, mencionó que la selección de Argentina no está en el primer lugar del favoritismo para levantar el trofeo que la misma escuadra albiceleste ganó en el certamen de Qatar 2022.

Messi se sinceró

“Hay que ilusionarse, como se ilusiona siempre el argentino cada vez que hay una competición oficial, sea Copa América o Mundial, pero también saber que por delante nuestro hay otros favoritos, que llegan mejor como grupo y selección”, expresó Lionel Andrés.



Luego, el exjugador del FC Barcelona de España y PSG de Francia mencionó los equipos que se podrían terminar quedando con el título. Habla de dos selecciones europeas y una sudamericana.

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Francia, España y Brasil

“Hoy por hoy, Francia se ve muy bien otra vez. Tiene muchísimos jugadores de un gran nivel. Creo que España, Brasil, que si bien hace un tiempito no está en su mejor momento, siempre es candidata y tiene los jugadores para pelear en todas las competiciones oficiales”, aseguró.



“Después un poco que decimos las mismas. Alemania, Inglaterra, las grandes potencias… Portugal tiene una selección muy competitiva y buena también. Y después siempre aparece alguna sorpresa”, añadió.

Messi habló de CR7

Lionel Messi, además, hizo referencia a la sana competencia que siempre tuvo con el astro luso Cristiano Ronaldo, con quien compartió en la élite mundial durante al menos unos 15 años. El portugués juega en Al Nassr de Arabia Saudita.



“Es algo natural en el mundo del fútbol. Yo estaba en el Barcelona y él en el Real Madrid, y competíamos por todo, tanto colectivamente como individualmente, así que la gente siempre nos estaba comparando. Pero nuestra relación siempre fue buena y respetuosa, y todo lo que pasó fue puramente atlético. No había nada personal. No nos veíamos a menudo, salvo en los partidos o ceremonias de premios, y siempre estábamos en buenos términos”, sentenció, entre otras cosas más.