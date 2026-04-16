Lionel Messi es noticia mundial: compró un equipo en el fútbol europeo

El astro argentino Lionel Andrés Messi, considerado por muchos como el mejor jugador de la historia del deporte rey, es noticia mundial por un movimiento empresarial anunciado en las últimas horas.



El exjugador del FC Barcelona de España se convirtió en el nuevo propietario de UE Cornellà, equipo que milita en Tercera RFEF. Este es un equipo catalán, por lo que Messi apuesta por el talento de esa zona.



“Fundado en 1951, el Cornellà es una de las entidades con mayor tradición del fútbol catalán, pero también nacional. A lo largo de su historia, el club ha destacado por su sólido trabajo de cantera y su capacidad para competir al más alto nivel dentro del fútbol semiprofesional español, consolidándose como un referente en la formación de jóvenes futbolistas”, reseña Mundo Deportivo.

El compromiso de Messi

Además de mantenerse vigente en el fútbol profesional, Lionel Messi, que también tiene pasado en PSG de Francia, piensa en lo que va a ser su retiro y sigue sumando inversiones importantes a su portafolio.



“Este compromiso de Messi con el talento joven se refleja también en su potente estructura de fútbol base, con todos los equipos en las máximas categorías de fútbol formativo a nivel nacional y territorial”, añade el portal mencionado.

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La apuesta por el talento joven

“Compromiso que también ha evidenciado el capitán de la Albiceleste anteriormente, con otros proyectos vinculados al fútbol formativo, como es la Messi Cup, torneo que celebró su primera edición el pasado mes de diciembre en Miami, con la participación de ocho de los mejores equipos Sub-16 del mundo (Newell’s Old Boys, Inter de Milán, River Plate, Inter Miami, Atlético de Madrid, Chelsea FC, Manchester City y FC Barcelona)”, continúa.



Con la llegada de Lionel Messi, que milita en Inter Miami de los Estados Unidos, se espera que UE Cornellà tenga un crecimiento deportivo y económico más que considerable.

Se desconoce la cifra

Hasta el momento, se desconoce la cifra por la que el astro argentino adquirió al equipo europeo. Este es un proyecto a largo plazo, por lo que se esperan decisiones importantes a partir de los siguientes días.



“El Cornellà está en posiciones de playoff (es tercero a 5 puntos del ascenso directo) para subir a Segunda División RFEF. La misma categoría en la que ahora están compitiendo las filiales del FC Barcelona y del RCD Espanyol. El Cornellà tiene sus instalaciones junto al RCD Stadium, el campo del Espanyol”, termina Mundo Deportivo.





