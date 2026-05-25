Messi preocupa a Argentina: Inter Miami confirmó lesión antes del Mundial 2026

Lionel Messi encendió las alarmas en Selección de Argentina y en Inter Miami CF luego de que este lunes se confirmara una molestia muscular que lo obligó a abandonar el compromiso del domingo frente al Philadelphia Union por la MLS.

El club estadounidense informó que el capitán argentino sufrió una “sobrecarga asociada a una fatiga muscular” en el isquiotibial izquierdo, a menos de tres semanas del inicio del Mundial 2026.

Lionel Messi busca su sexto Mundial

La noticia generó preocupación inmediata debido a la cercanía de la Copa del Mundo, torneo en el que Argentina defenderá el título conseguido en Catar 2022 y en el que Messi buscará disputar su sexto Mundial, una marca histórica que compartiría con figuras como Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa, si ambos terminan integrando las listas definitivas de sus selecciones.

El capitán de Las Garzas abandonó el encuentro en el minuto 73 luego de evidenciar molestias físicas bajo una intensa lluvia en el Nu Stadium. Las imágenes mostraron al argentino llevándose la mano al muslo izquierdo antes de pedir el cambio y dirigirse directamente al vestuario acompañado por miembros del cuerpo médico.

Incertidumbre sobre el estado físico de Lionel Messi

En un comunicado oficial, el Inter Miami explicó que el futbolista fue sometido este lunes a exámenes médicos complementarios y aclaró que “los plazos para su regreso a la actividad física quedarán sujetos a su evolución clínica y funcional”. Aunque el entrenador Guillermo Hoyos había intentado bajar la tensión tras el partido asegurando que se trataba solamente de “fatiga”, la confirmación médica incrementó la incertidumbre sobre el estado físico del rosarino.

Messi, de 38 años y próximo a cumplir 39 el 25 de junio, disputaba su último partido con Inter Miami antes del parón de la MLS por la Copa del Mundo, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Canadá, México y Estados Unidos.

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La selección argentina debutará el 16 de junio frente a Selección de Argelia en Kansas City, dentro del Grupo J, que también integran Selección de Jordania y Selección de Austria. Mientras tanto, el mundo del fútbol permanece pendiente de la evolución física del campeón del mundo.