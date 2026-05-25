La conmovedora reacción del Cucho Hernández al conocer su convocatoria al Mundial 2026

Juan Camilo Hernández vivió uno de los momentos más emocionantes de su carrera profesional tras confirmarse su convocatoria a la Selección Colombia para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El delantero del Real Betis reaccionó de manera emotiva al llamado de Néstor Lorenzo y compartió el instante en sus redes sociales, donde rápidamente se volvió viral entre los aficionados colombianos.

Así celebró el Cucho Hernández el llamado de Colombia al Mundial junto a su familia

El atacante publicó un video íntimo y familiar en el que aparece acompañado por su pareja e hijo mientras seguía atentamente el anuncio oficial de la convocatoria. En el instante en que escuchó su nombre entre los 26 elegidos para representar al país en el Mundial, el delantero no pudo ocultar la emoción y celebró con un tierno abrazo junto a sus seres queridos.

La escena generó miles de reacciones entre hinchas y compañeros de profesión, quienes felicitaron al delantero por cumplir el sueño de disputar su primera Copa del Mundo con la camiseta de Colombia.

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La convocatoria del ‘Cucho’ terminó siendo una de las grandes novedades de la lista definitiva entregada por Lorenzo. El atacante le ganó la pulseada a nombres de peso como Rafael Santos Borré y Kevin Viveros, quienes también aspiraban a ocupar un lugar en la zona ofensiva de la Tricolor.

El técnico argentino explicó que el gran presente del delantero fue determinante para tomar la decisión. Hernández llega al Mundial tras una destacada temporada con el Betis, en la que registró 15 goles en 40 partidos, cifras que terminaron inclinando la balanza a su favor.

“Es una posición donde me interesa mucho la actualidad y la del Cucho es mejor que la de Rafa”, explicó Lorenzo al justificar la convocatoria del atacante.

El delantero de 27 años disputará así su primer Mundial y buscará convertirse en una alternativa importante para el frente de ataque colombiano junto a figuras como Luis Díaz, James Rodríguez y Luis Suárez.