México perdería partidos del Mundial; reglas de FIFA lo confirman

Luego de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación que falleció el pasado 22 de febrero en un operativo militar en Jalisco (oeste de México), se creó una ola de violencia protagonizada por las personas adeptas al narcotraficante.

Quemas de vehículos, narco bloqueos en muchas vías primarias y autopistas del país se presentaron luego de la caída de ‘El Mencho’, especialmente en Guadalajara, ciudad que fue asignada como sede para el Mundial 2026 y que ahora genera incertidumbre de seguir siendo el lugar para recibir partidos del certamen orbital.

Lea también: Benfica tomó decisión contra UEFA y Prestianni jugaría ante Real Madrid

Regla de FIFA pone en jaque a México y sus partidos del Mundial 2026

Los Estatutos de la FIFA y el Reglamento de la Copa Mundial contemplan escenarios excepcionales en los que un partido puede ser suspendido o incluso trasladado de sede. Estas disposiciones cobran especial relevancia en contextos de inestabilidad, como el que hoy genera preocupación en México, donde determinadas condiciones podrían impedir la realización normal de compromisos deportivos del certamen internacional.

En particular, el artículo 5.9 del Reglamento establece que la FIFA se reserva el derecho de cancelar, reprogramar o reubicar encuentros (e incluso la competición completa) si se presentan causas de fuerza mayor. Entre ellas se incluyen conflictos bélicos, disturbios civiles de gravedad o amenazas inminentes contra la seguridad. Se trata de una facultad discrecional del organismo rector del fútbol mundial, pensada para salvaguardar la integridad de jugadores, aficionados y delegaciones.

Lea también Exfigura del Real Madrid, cerca de jugar con Messi en Inter Miami

Los partidos establecidos para jugarse en Guadalajara

Guadalajara será una de las sedes donde se llevará a cabo el repechaje intercontinental del Mundial 2026 a finales de marzo, pero, además se le deben sumar algunos compromisos de la fase de grupos pactados para llevarse en esa ciudad que ha sido la más afectada por la ola de violencia.

Cuatro partidos del Mundial 2026 corren riesgo de no jugarse en el Estadio Akron de Guadalajara por esta situación, México vs. Corea del sur, un equipo que llega del repechaje vs. Corea del Sur, Colombia vs. una selección de repechaje y uno de gran atractivo: Uruguay vs. España.

El gobierno mexicano asegura de momento que los protocolos de seguridad están preparados para llevar a cabo de manera satisfactoria los partidos del Mundial 2026, sin embargo, hay incertidumbre de la prensa internacional y los duelos de repechaje a finales de marzo serán una gran prueba para saber cómo se afronta la situación.

En otras noticias: las estrellas del fútbol que están cerca de retirarse