Michael Rangel tiene acuerdo con nuevo equipo; será oficial en horas

El nombre de Michael Rangel es bien conocido en el fútbol colombiano, el delantero santandereano ha defendido los colores de varios equipos del rentado local como Junior, Alianza, Envigado, Santa Fe, Atlético Nacional, Millonarios, Bucaramanga, América de Cali, Deportes Tolima y recientemente en Llaneros, donde jugó todo el 2025.

El atacante de 34 años no ve próximo su retiro y quiere seguir sumando retos a su extensa carrera deportiva, recordando que el delantero habló abiertamente de su deseo de regresar al América de Cali, club al que esperó por un tiempo, pero no hubo señales concretas de un interés del equipo escarlata por tener sus servicios.

Michael Rangel tiene acuerdo con equipo del extranjero

Los últimos reportes indican que el delantero santandereano tiene acuerdo con el Club Deportivo Aurora de Cochabamba (Bolivia), conjunto que lo espera este fin de semana para la realización de exámenes médicos y su posterior firma de contrato hasta diciembre de este 2026, conjunto fundado en 1925 que apenas tiene dos ligas locales en toda su historia.

Si los exámenes salen bien, será entonces cuestión de horas para que se haga oficial el fichaje de Michael Rangel al fútbol boliviano, recordando que el delantero ya había probado suerte en el balompié del extranjero jugando en el Kasımpaşa de Turquía, en el Mazatlán de México y en Central Córdoba de Argentina.

Palmarés y premios destacados de Michael Rangel en el fútbol

Rangel, que incluso vistió en una oportunidad la camiseta de la Selección Colombia de mayores (en un amistoso en 2017), sabe lo que es celebrar títulos en el fútbol colombiano, pues ganó una liga con Santa Fe, con Junior y también con América de Cali, además, tiene en su palmarés tres superligas (dos con el equipo 'tiburón’ y una con el Deportes Tolima).

